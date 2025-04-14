Галоперидол–Рихтер раствор для инъекций (Haloperidol-Richter solution for injections)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
163,70
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
161,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
166,24
Экономия при брони: -7,04 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
100,27
Экономия при брони: -3,41 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
169,46
Экономия при брони: -10,26 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
170,93
Экономия при брони: -11,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
5.3 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
173,79
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека низких цен
Одесса, ул. Независимости, 4
6.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
167,91
Экономия при брони: -5,72 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
174,21
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
162,30
Экономия при брони: -5,84 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
167,50
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109
13.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
13.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
158,89
Экономия при брони: -8,15 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
14.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
14.4 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter