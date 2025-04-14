Галоперидол–Рихтер раствор для инъекций (Haloperidol-Richter solution for injections)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
167,02
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
163,60
Экономия при брони: -2,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
162,60
Экономия при брони: -7,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
156,13
Экономия при брони: -6,13 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
160,13
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
162,21
Экономия при брони: -22,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
164,08
Экономия при брони: -6,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
159,70
Экономия при брони: -8,96 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
159,78
Экономия при брони: -10,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 27
5.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
166,42
Экономия при брони: -8,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Не болей
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 3
5.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
160,39
Экономия при брони: -6,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, просп. Науки, 74-К
6.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
157,90
Экономия при брони: -6,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
8.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
165,36
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
87,47
Экономия при брони: -3,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
169,34
Экономия при брони: -10,14 грн