Галоперидол–Рихтер раствор для инъекций (Haloperidol-Richter solution for injections)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Львов
Пульс
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
160,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
159,60
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
161,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
163,50
Экономия при брони: -5,60 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
165,40
Экономия при брони: -7,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
162,90
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
161,30
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Подорожник
Львов, ул. Перфецкого, 1
3.5 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Широкая, 64
3.5 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
167,60
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
169,50
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 172
3.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
168,60
Экономия при брони: -10,70 грн
Пульс
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter