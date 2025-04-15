Галоперидол–Рихтер раствор для инъекций (Haloperidol-Richter solution for injections)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
169,32
Экономия при брони: -13,82 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
162,96
Экономия при брони: -9,96 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
155,25
Экономия при брони: -10,25 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
161,14
Экономия при брони: -5,64 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
156,43
Экономия при брони: -6,43 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
159,64
Экономия при брони: -6,64 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 58
4.4 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
157,51
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
154,08
Экономия при брони: -7,57 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
161,89
Экономия при брони: -8,89 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
165,18
Экономия при брони: -11,45 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
8.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
154,17
Экономия при брони: -6,91 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
164,03
Экономия при брони: -18,03 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
159,66
Экономия при брони: -7,42 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
162,42
Экономия при брони: -16,42 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
9.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
167,19
Экономия при брони: -8,49 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
9.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
116,47
Экономия при брони: -4,43 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
160,24
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
164,42
Экономия при брони: -10,19 грн
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
11.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
157,70
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Рустави, 2
11.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
64,20
Экономия при брони: -2,50 грн