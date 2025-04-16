Киев
Галоперидол–Рихтер раствор для инъекций (Haloperidol-Richter solution for injections)

Галоперидол–Рихтер раствор для инъекций (Haloperidol-Richter solution for injections)

Николаев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
154,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
160,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
163,80
Экономия при брони: -3,60 грн
160,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
155,40 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 2-Е
62.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
148,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
62.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
160,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
29,36 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
155,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
92.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
154,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
93.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
28,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
97.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
143,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
98.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
149,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
161,15
Экономия при брони: -10,41 грн
150,74 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109
99.3 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
153,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
107.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
161,00
Экономия при брони: -0,10 грн
160,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
107.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
165,31
Экономия при брони: -6,11 грн
159,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
156,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
166,48
Экономия при брони: -7,28 грн
159,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
108.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
100,84
Экономия при брони: -3,98 грн
96,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
108.4 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
160,90 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное