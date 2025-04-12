Хило-комод (Hylo-comod)
Хило-комод инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 мл раствора содержит 1 мг натрия гиалуроната;
вспомогательные вещества: кислота лимонная безводная, натрия цитрат, сорбит (Е 420), вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный раствор
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Искусственные заменители слезной жидкости и другие нейтральные препараты.
Код АТС S01Х A20.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Главной целью лечения сухости глаза является увеличение стабильности и объема прекорнеальной слезной пленки. Было установлено, что гиалуроновая кислота, входящая в состав препарата в виде натрия гиалуроната, имеет химическую структуру, молекулярную массу и реологические свойства, подобные муцину — компоненту человеческих слез. Благодаря своим свойствам гиалуроновая кислота увлажняет глаз, не ухудшая зрение. Кроме того, ее способность связывать воду позволяет сохранять поверхность глаза влажной.
При местном применении гиалуроновая кислота повышает стабильность прекорнеальнои слезной пленки, положительно влияет на эпителиальный слой, способствует увеличению объема слезной жидкости и влажности роговицы, а также уменьшает испарение слез с поверхности глаза.
Фармакокинетика.
Натрия гиалуронат не абсорбируется после местного применения. Факты, свидетельствующие о том, что гиалуроновая кислота способна проникать через роговицу, отсутствуют. Даже после непосредственного введения во внутреннюю камеру глаза в кровообращения были найдены только неизмеримо малые концентрации гиалуроновой кислоты, которые быстро метаболизировались печенью; поэтому при применении препарата развития системных токсических реакций не ожидается.
Показания
Симптоматическое лечение сухости роговицы и конъюнктивы (синдром «сухих глаз»).
Противопоказания
Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Следует избегать одновременного применения глазных капель ХИЛО-КОМОД® с другими офтальмологическими препаратами. Если такая необходимость все же существует, эти препараты следует закапывать не позднее чем за 30 минут перед применением глазных капель ХИЛО-КОМОД®. Однако глазные мази всегда следует наносить в последнюю очередь.
Поскольку при местном офтальмологическом применении препарат сразу же достигает целевого органа и проявляет в первую очередь физический эффект (увлажнение поверхности глаза) и не оказывает системного действия, любых лекарственных взаимодействий препарата, кроме физических взаимодействий с глазными каплями для местного применения, не ожидается.
Особенности применения
Препарат совместим со всеми видами контактных линз и может улучшить ощущение комфорта при ношении контактных линз. В случае тяжелой или устойчивой формы сухости глаз необходимо проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы
Обычно закапывают по 1 капле препарата в каждый глаз трижды в сутки. В случае необходимости частоту закапывания можно увеличить. Значительное увеличение частоты закапывания препарата ХИЛО-КОМОД® (например, более 10 раз в сутки) разрешается проводить по решению врача-офтальмолога и под его наблюдением.
При отсутствии противопоказаний, связанных с основным заболеванием, препарат ХИЛО-КОМОД® можно применять при ношении контактных линз, поскольку он не приводит к образованию на них пленки или осадка.
Препарат ХИЛО-КОМОД® предназначен для индивидуального применения только одним лицом. Продолжительность лечения врач определяет индивидуально.
При закапывании глазных капель следует избегать любого контакта наконечника контейнера с глазом или кожей.
Способ применения
1. Снимите колпачок с контейнера.
2. Перед первым применением препарата переверните контейнер наконечником вниз и нажмите на дно контейнера до появления первых капель на отверстии наконечника. Сейчас контейнер готов для дальнейшего использования.
3. Слегка наклоните голову назад, оттяните нижнее веко и сильно и быстро нажмите на дно контейнера: это активирует механизм для высвобождения одной капли. Благодаря специальной системе клапана КОМОД® размер каждой капли и скорость высвобождения остаются одинаковыми, однако это потребует большей силы нажатия, чем для обычных флаконов с каплями. Медленно закройте глаза для того, чтобы жидкость равномерно распределилась по его поверхности.
4. Сразу же после использования закройте контейнер колпачком. После закапывания глазных капель следует убедиться, что наконечник контейнера сухой. В случае появления на нем жидкости следует избегать любого его контакта с глазом или кожей.
Примечание. Система КОМОД® позволяет высвободить 10 мл раствора, что составляет около 300 капель. По техническим причинам в конце использования в контейнере остается небольшое количество капель.
Дети
Данные по применению препарата у детей отсутствуют.
Побочные реакции
Поскольку препарат ХИЛО-КОМОД® не содержит консервантов, он хорошо переносится даже при длительном применении. В крайне редких случаях сообщалось о развитии реакций гиперчувствительности, таких как раздражение, жжение, покраснение, боль, зуд, отек век или слезотечение, которые исчезали сразу после отмены препарата.
Срок годности
3 года.
Препарат не следует применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Препарат можно применять в течение 6 месяцев после открытия контейнера.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл капель глазных в многодозовом пластиковом контейнере, оснащенном воздухонепроницаемым насосом и закрытому колпачком. По 1 контейнеру в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ/
URSAPHARM Arzneimittel GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Индустриештрассе 35, D-66129 Саарбрюккен, Германия/
Industriestrasse 35, D-66129 Saarbrucken, Germany.