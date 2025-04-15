Львов (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
649,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
589,55
Экономия при брони: -61,47 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
654,10
Экономия при брони: -95,00 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
650,90
Экономия при брони: -91,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
650,90
Экономия при брони: -91,80 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
608,64
Экономия при брони: -54,18 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
605,90
Экономия при брони: -31,99 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
649,20
Экономия при брони: -90,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
649,20
Экономия при брони: -90,10 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
647,60
Экономия при брони: -88,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
649,20
Экономия при брони: -90,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm