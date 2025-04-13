Киев (адрес не указан)
Доступно в 907 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
663,30
Экономия при брони: -87,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
636,50
Экономия при брони: -60,20 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
687,37
Экономия при брони: -134,53 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
684,53
Экономия при брони: -144,81 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
599,86
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
701,86
Экономия при брони: -145,69 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
600,37
Экономия при брони: -36,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
650,90
Экономия при брони: -74,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm