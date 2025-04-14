Одесса (адрес не указан)
Доступно в 293 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
602,77
Экономия при брони: -29,02 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
601,13
Экономия при брони: -24,22 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
600,59
Экономия при брони: -26,16 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
596,56
Экономия при брони: -24,43 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
649,10 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
649,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
604,87
Экономия при брони: -49,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
610,94
Экономия при брони: -56,48 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
645,40
Экономия при брони: -86,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
575,62
Экономия при брони: -21,77 грн