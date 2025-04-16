Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
625,50
Экономия при брони: -71,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
651,20 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
557,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
604,04
Экономия при брони: -30,13 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
609,49
Экономия при брони: -65,84 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
583,76
Экономия при брони: -61,11 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
594,32
Экономия при брони: -44,69 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
648,60
Экономия при брони: -94,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
591,02
Экономия при брони: -36,36 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
589,43
Экономия при брони: -49,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
649,80
Экономия при брони: -95,80 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
596,62
Экономия при брони: -56,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
601,64
Экономия при брони: -48,87 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
645,20
Экономия при брони: -91,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
591,33
Экономия при брони: -38,88 грн