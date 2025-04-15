Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
649,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
570,75
Экономия при брони: -39,74 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
600,17
Экономия при брони: -72,89 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
668,50
Экономия при брони: -115,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
568,00
Экономия при брони: -65,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
568,00
Экономия при брони: -64,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
634,60
Экономия при брони: -81,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
598,07
Экономия при брони: -20,00 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
643,30
Экономия при брони: -90,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
580,81
Экономия при брони: -79,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
585,51
Экономия при брони: -42,01 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
592,35
Экономия при брони: -42,49 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
622,00
Экономия при брони: -119,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
587,00
Экономия при брони: -37,14 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
586,99
Экономия при брони: -85,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
649,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
568,00
Экономия при брони: -65,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
572,12
Экономия при брони: -70,61 грн