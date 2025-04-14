Харьков (адрес не указан)
Доступно в 335 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
596,16
Экономия при брони: -40,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
614,27
Экономия при брони: -58,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
648,60
Экономия при брони: -68,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
648,80
Экономия при брони: -68,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
649,20
Экономия при брони: -68,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
649,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm