ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА* (HYALURONIC ACID*) Действующее вещество
гиалуроновая кислота — компонент, содержащийся в высоких концентрациях в составе суставного хряща и синовиальной жидкости. Эндогенная гиалуроновая кислота обеспечивает вязкость и эластичность синовиальной жидкости, а также она необходима для формирования протеогликанов в суставном хряще. Благодаря нормализации качества синовиальной жидкости и активации процессов обновления тканей в суставном хряще препарат улучшает функцию суставов. Гиалуроновая кислота оказывает противовоспалительное действие на эпителий сустава, стимулирует естественное образование гиалуроновой кислоты внутри сустава.
Гиалуроновая кислота эффективно метаболизируется в организме, быстро выводится из кровотока и быстро разрушается в печени. Метаболиты выводятся преимущественно с мочой.
артрит коленного сустава легкой и умеренной степени тяжести, остеоартрит и периартрит плечевого и коленного суставов.
по 20 мг путем внутрисуставного введения 1 раз в неделю в течение 5 нед.
повышенная чувствительность.
реакции в месте инъекции, включая дискомфорт, боль, отек, покраснение, раздражение, сыпь, узелки, пустулы, везикулы, геморрагии, экхимозы, зуд, воспаление суставов, синовит, суставной выпот, скованность суставов, нарушение подвижности суставов. Эти симптомы исчезают в течение нескольких дней.
Анафилактоидные реакции, ангионевротический отек, кожные реакции, вкл. сыпь, зуд, эритему, экзему, дерматит, крапивницу.
гиалуроновая кислота взаимодействует с некоторыми местными анестетиками, пролонгируя их обезболивающий эффект.
на сегодня не зафиксировано случаев передозировки.