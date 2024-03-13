Все аптеки Украины
Активные вещества — “Г”ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА* (HYALURONIC ACID*)

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА* (HYALURONIC ACID*) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 12 препаратов
Хило-Комод капли глазные, 1 мг/мл, контейнер многодозовый, 10 мл, с насосом, с насосом, № 1; Ursapharm
Хило-Комод Капли глазные, 1 мг/мл, контейнер многодозовый, 10 мл, с насосом, с насосом, № 1 Ursapharm
В 1088 аптеках
от 430,02 грн
Цены в аптеках
Хило-Комод Форте капли глазные, 2 мг/мл, контейнер многодозовый, 10 мл, с насосом, с насосом, № 1; Ursapharm
Хило-Комод Форте Капли глазные, 2 мг/мл, контейнер многодозовый, 10 мл, с насосом, с насосом, № 1 Ursapharm
В 965 аптеках
от 492,00 грн
Цены в аптеках
Артелак® Сплеск Раствор увлажняющий для глаз и контактных линз раствор, 0,24 %, флакон, 10 мл, № 1; Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Артелак® Сплеск Раствор увлажняющий для глаз и контактных линз Раствор, 0,24 %, флакон, 10 мл, № 1 Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
В 415 аптеках
от 279,91 грн
Цены в аптеках
Гиалган раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1; Solmag
Гиалган Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1 Solmag
В 117 аптеках
от 903,08 грн
Цены в аптеках
Гиалган раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1; Solmag
Гиалган Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1 Solmag
В 38 аптеках
от 948,44 грн
Цены в аптеках
Виджоинт (Vijoint) 2% 40 мг, шприц, 2 мл, № 1; APHARM S.r.L.
Виджоинт (Vijoint) 2% 40 мг, шприц, 2 мл, № 1 APHARM S.r.L.
В 2 аптеках
от 5898,90 грн
Цены в аптеках
Виджоинт (Vijoint) 1,6% шприц, 2 мл, № 1; APHARM S.r.L.
Виджоинт (Vijoint) 1,6% Шприц, 2 мл, № 1 APHARM S.r.L.
В 1 аптеке
от 3116,40 грн
Цены в аптеках
ГИАЛУРОМ ТЕНДОН РАСТВОР ГИАЛУРОНАТА НАТРИЯ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, шприц, № 1; Rompharm Company
ГИАЛУРОМ ТЕНДОН РАСТВОР ГИАЛУРОНАТА НАТРИЯ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ Раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, шприц, № 1 Rompharm Company
Нет в наличии
ИНСТИЛ-ГИАЛЬ РАСТВОР ГИАЛУРОНАТА НАТРИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ раствор, 40 мг/50 мл, флакон, № 1; Rompharm Company
ИНСТИЛ-ГИАЛЬ РАСТВОР ГИАЛУРОНАТА НАТРИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ Раствор, 40 мг/50 мл, флакон, № 1 Rompharm Company
Нет в наличии
Виджоинт HCC (Vijoint HCC) шприц, 3 мл, № 1; APHARM S.r.L.
Виджоинт HCC (Vijoint HCC) Шприц, 3 мл, № 1 APHARM S.r.L.
Нет в наличии
Виджоинт Ван (Vijoint One) 2% шприц, 3 мл, № 1; APHARM S.r.L.
Виджоинт Ван (Vijoint One) 2% Шприц, 3 мл, № 1 APHARM S.r.L.
Нет в наличии
Гиалвин Гиалуронат натрия для внутрисуставного применения раствор для инъекций, 80 мг, шприц, 4 мл, № 1; Pharma Labs
Гиалвин Гиалуронат натрия для внутрисуставного применения Раствор для инъекций, 80 мг, шприц, 4 мл, № 1 Pharma Labs
Нет в наличии

гиалуроновая кислота — компонент, содержащийся в высоких концентрациях в составе суставного хряща и синовиальной жидкости. Эндогенная гиалуроновая кислота обеспечивает вязкость и эластичность синовиальной жидкости, а также она необходима для формирования протеогликанов в суставном хряще. Благодаря нормализации качества синовиальной жидкости и активации процессов обновления тканей в суставном хряще препарат улучшает функцию суставов. Гиалуроновая кислота оказывает противовоспалительное действие на эпителий сустава, стимулирует естественное образование гиалуроновой кислоты внутри сустава.
Гиалуроновая кислота эффективно метаболизируется в организме, быстро выводится из кровотока и быстро разрушается в печени. Метаболиты выводятся преимущественно с мочой.

артрит коленного сустава легкой и умеренной степени тяжести, остеоартрит и периартрит плечевого и коленного суставов.

по 20 мг путем внутрисуставного введения 1 раз в неделю в течение 5 нед.

повышенная чувствительность.

реакции в месте инъекции, включая дискомфорт, боль, отек, покраснение, раздражение, сыпь, узелки, пустулы, везикулы, геморрагии, экхимозы, зуд, воспаление суставов, синовит, суставной выпот, скованность суставов, нарушение подвижности суставов. Эти симптомы исчезают в течение нескольких дней.
Анафилактоидные реакции, ангионевротический отек, кожные реакции, вкл. сыпь, зуд, эритему, экзему, дерматит, крапивницу.

гиалуроновая кислота взаимодействует с некоторыми местными анестетиками, пролонгируя их обезболивающий эффект.

на сегодня не зафиксировано случаев передозировки.