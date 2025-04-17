Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
651,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
556,50
Экономия при брони: -16,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
625,50
Экономия при брони: -64,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
648,60
Экономия при брони: -95,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
588,92
Экономия при брони: -64,99 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
649,80
Экономия при брони: -96,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
607,43
Экономия при брони: -63,56 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
638,10
Экономия при брони: -77,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
587,56
Экономия при брони: -49,08 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
641,00
Экономия при брони: -80,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
588,84
Экономия при брони: -57,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
601,33
Экономия при брони: -62,85 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
638,10
Экономия при брони: -84,50 грн