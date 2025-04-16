Николаев (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
583,98
Экономия при брони: -34,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
645,10
Экономия при брони: -88,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
597,02
Экономия при брони: -45,47 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
648,60
Экономия при брони: -91,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
607,86
Экономия при брони: -56,06 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
603,08
Экономия при брони: -51,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
631,60
Экономия при брони: -74,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека бам
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
642,30
Экономия при брони: -85,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
595,80
Экономия при брони: -39,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
593,39
Экономия при брони: -45,31 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека24
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
583,23
Экономия при брони: -69,03 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
586,64
Экономия при брони: -36,89 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Хило-Комод капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
625,60
Экономия при брони: -68,90 грн