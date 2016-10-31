витамин В 6 ослабляет действие леводопы, предотвращает или уменьшает выраженность токсических проявлений, которые отмечают при применении изониазида и других противотуберкулезных препаратов.

ПАСК, циметидин, препараты кальция, этанол снижают всасывание витамина В 12 .

Рибофлавин несовместим со стрептомицином и снижает эффективность антибактериальных препаратов (окситетрациклина, доксициклина, эритромицина, тетрациклина и линкомицина). Трициклические антидепрессанты, имипрамин и амитриптилин, ингибируют метаболизм рибофлавина, особенно в тканях сердца.

Взаимодействия, обусловленные наличием цианокобаламина

Аминогликозиды, салицилаты, противоэпилептические препараты, колхицин, препараты калия снижают абсорбцию препарата, влияют на его кинетику.

При одновременном применении с канамицином, неомицином, полимиксинами, тетрациклинами всасывание цианокобаламина снижается.

Фармацевтически несовместим с аскорбиновой кислотой, солями тяжелых металлов (инактивация цианокобаламина), тиамина бромидом, пиридоксином, рибофлавином (ион кобальта, содержащийся в молекуле цианокобаламина, разрушает другие витамины).

Тиамин усиливает риск развития аллергических реакций, вызванных тиамином.

Хлорамфеникол снижает гемопоэтический ответ на препарат.

При одновременном применении снижается эффект комбинации ацетилсалициловой кислоты, кофеина, парацетамола.

Пероральные контрацептивы снижают концентрацию цианокобаламина в крови.

Взаимодействия, обусловленные наличием пиридоксина гидрохлорида

Диуретики: при комбинированном применении с пиридоксином усиливается действие диуретиков.

Гормональные контрацептивы, циклосерин, пеницилламин, изониазид, дигидралазина сульфат, этионамид, иммунодепрессанты — при комбинированном применении с пиридоксином ослабляется эффект последнего.

Снотворные и седативные средства: при комбинированном применении с пиридоксином снижается снотворный эффект.

Противопаркинсонические средства: при комбинированном применении с пиридоксином снижается эффективность средств для лечения пациентов с болезнью Паркинсона.

Фенитоин: при комбинированном применении с пиридоксином ослабляется действие фенитоина.

ГКС: при комбинированном применении с пиридоксином уменьшается количество витамина В 6 в организме.

Глутаминовая кислота, комбинация магния и калия аспартата: при комбинированном применении с пиридоксином повышается устойчивость к гипоксии.

Сердечные гликозиды: при комбинированном применении с пиридоксином повышается синтез сократительных белков в миокарде.

Трициклические антидепрессанты: при комбинированном применении с пиридоксином последний устраняет побочные эффекты трициклических антидепрессантов, связанные с их антихолинергическим активностью (сухость во рту, задержка мочи).

Препараты левомицетина резорбтивного действия: при комбинированном применении с пиридоксином последний предупреждает офтальмологические осложнения, возникающие при длительном применении препаратов левомицетина резорбтивного действия (хлорамфеникола).