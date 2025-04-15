Львов (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепадиф® порошок для раствора для инъекций 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТИН ФАРМА
1088,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Пульс
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
541,27
Экономия при брони: -46,36 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
693,81
Экономия при брони: -40,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
694,20
Экономия при брони: -39,84 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
844,80
Экономия при брони: -102,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,20
Экономия при брони: -70,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
230,09
Экономия при брони: -12,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
563,01
Экономия при брони: -68,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
811,50
Экономия при брони: -69,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
844,10
Экономия при брони: -102,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
791,60
Экономия при брони: -27,36 грн