Харьков (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепадиф® порошок для раствора для инъекций 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТИН ФАРМА
1330,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
678,09
Экономия при брони: -21,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
276,07
Экономия при брони: -16,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
811,50
Экономия при брони: -77,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
815,09
Экономия при брони: -47,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
549,29
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
833,87
Экономия при брони: -46,31 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 22 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
697,15
Экономия при брони: -43,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
698,85
Экономия при брони: -45,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА