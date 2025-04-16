Николаев (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
677,42
Экономия при брони: -23,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепадиф® порошок для раствора для инъекций 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТИН ФАРМА
1271,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
711,65
Экономия при брони: -37,42 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
699,57
Экономия при брони: -46,15 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
770,04
Экономия при брони: -45,91 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепадиф® порошок для раствора для инъекций 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТИН ФАРМА
1306,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
825,14
Экономия при брони: -43,46 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
811,24
Экономия при брони: -29,92 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
692,56
Экономия при брони: -38,61 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
679,91
Экономия при брони: -26,44 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
687,06
Экономия при брони: -33,64 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
829,47
Экономия при брони: -48,57 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
675,78
Экономия при брони: -21,44 грн