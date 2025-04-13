Киев (адрес не указан)
Доступно в 363 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
692,23
Экономия при брони: -38,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Гепадиф® порошок для раствора для инъекций 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТИН ФАРМА
1187,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
767,40
Экономия при брони: -33,26 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
854,66
Экономия при брони: -129,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
791,53
Экономия при брони: -34,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
678,27
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
687,38
Экономия при брони: -33,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
680,76
Экономия при брони: -26,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
681,22
Экономия при брони: -27,45 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
2.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА