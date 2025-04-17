Винница (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
805,64
Экономия при брони: -36,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
844,80
Экономия при брони: -76,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
844,10
Экономия при брони: -76,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
819,96
Экономия при брони: -50,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
762,94
Экономия при брони: -29,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
844,80
Экономия при брони: -76,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
866,79
Экономия при брони: -54,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
802,47
Экономия при брони: -26,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
844,80
Экономия при брони: -76,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
805,26
Экономия при брони: -29,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
844,80
Экономия при брони: -76,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
686,27
Экономия при брони: -32,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
821,38
Экономия при брони: -52,59 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
844,80
Экономия при брони: -76,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 7
2.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
232,36
Экономия при брони: -14,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепадиф® порошок для раствора для инъекций 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТИН ФАРМА
1399,55 грн