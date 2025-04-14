Днепр (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
699,44
Экономия при брони: -46,54 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
699,97
Экономия при брони: -45,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
699,64
Экономия при брони: -45,36 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
844,10
Экономия при брони: -102,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Не болей
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
684,24
Экономия при брони: -30,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
811,50
Экономия при брони: -70,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
678,80
Экономия при брони: -24,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
691,45
Экономия при брони: -37,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Не болей
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
688,69
Экономия при брони: -34,43 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
512,23
Экономия при брони: -27,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
683,71
Экономия при брони: -30,18 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
699,51
Экономия при брони: -45,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
695,31
Экономия при брони: -41,10 грн