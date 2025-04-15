Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
454,27
Экономия при брони: -18,60 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
811,50
Экономия при брони: -46,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
678,08
Экономия при брони: -24,49 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
689,61
Экономия при брони: -35,25 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
679,72
Экономия при брони: -25,75 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
700,88
Экономия при брони: -46,74 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
678,67
Экономия при брони: -24,71 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,20
Экономия при брони: -47,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
681,42
Экономия при брони: -27,56 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
687,97
Экономия при брони: -33,58 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
494,22
Экономия при брони: -21,92 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
691,45
Экономия при брони: -51,17 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
645,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
645,00
Экономия при брони: -6,00 грн