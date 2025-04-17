Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
844,80
Экономия при брони: -64,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
707,50
Экономия при брони: -25,97 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
724,89
Экономия при брони: -43,79 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
757,73
Экономия при брони: -23,92 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
679,39
Экономия при брони: -25,92 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
817,29
Экономия при брони: -24,04 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,20
Экономия при брони: -46,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
778,38
Экономия при брони: -30,66 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Гепадиф® порошок для раствора для инъекций 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТИН ФАРМА
1348,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 194
3.0 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
229,78
Экономия при брони: -11,87 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
844,80
Экономия при брони: -79,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
775,29
Экономия при брони: -27,23 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Гепадиф® капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА