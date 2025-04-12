Фармакодинамика.

Цефтриаксон — цефалоспориновый антибиотик III поколения для парентерального применения, обладает бактерицидным действием, угнетает синтез клеточной стенки бактерий, in vitro подавляет рост большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Устойчив к действию большинства b-лактамаз (пенициллиназ и цефалоспориназ).

К действию цефтриаксона чувствительны следующие микроорганизмы.

Грамположительные:

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу, но исключая метициллинрезистентные штаммы), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus группы A (Str. Pyogenes), Streptococcus группы В (Streptococcus agalactiae), Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, Staphylococcus spp.

Грамотрицательные:

Aeromonas spp., Alcaligenes spp., Branhamella catarrhalis, Citrobacter spp., Enterobacter spp. (некоторые штаммы устойчивы), Escherichia coli, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу), Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella spp. (в том числе Kl. Pneumoniae), Moraxella spp., Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу), Neisseria meningitidis, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas aeruginosa (некоторые штаммы устойчивы) , Salmonella spp. (в том числе S. typhi), Serratia spp. (в том числе S. marcescens), Shigella spp., Vibrio spp. (в том числе V. cholerae), Yersinia spp. (в том числе Y. enterocolitica).

Анаэробные патогены:

Bacteroides spp. (например В. fragilis), Clostridium spp. (за исключением Cl. Difficile), Fusobacterium spp. (кроме F. mostiferum, F. varium), Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.

Некоторые штаммы многих Bacteroides spp. (например В. fragilis), вырабатывающие бета-лактамазу, устойчивы к цефтриаксону.

Фармакокинетика.

При парентеральном введении цефтриаксон хорошо проникает в ткани и жидкости организма. Площади под кривой «концентрация — время» в сыворотке крови при внутривенном и внутримышечного введения совпадают. Это означает, что биодоступность цефтриаксона при внутримышечном введении — 100%. При внутривенном введении цефтриаксон быстро диффундирует в интерстициальную жидкость, где бактерицидное действие в отношении чувствительных к нему патогенов сохраняется в течение 24 ч.

Проникновение в спинномозговую жидкость

У новорожденных и у детей при воспалении мозговой оболочки цефтриаксон проникает в ликвор, при этом в случае бактериального менингита в среднем 17% от концентрации препарата в сыворотке крови диффундирует в спинномозговую жидкость, что примерно в 4 раза больше, чем при асептическом менингите. Через 24 ч после внутривенного введения цефтриаксона в дозе 50–100 мг / кг массы тела концентрация в спинномозговой жидкости превышает 1,4 мг/л. У взрослых больных менингитом через 2–24 часа после введения цефтриаксона в дозе 50 мг/кг массы тела концентрация цефтриаксона многократно превышала минимальную угнетающую дозу, необходимую для патогенов, которые вызывают менингит.

Цефтриаксон обратимо связывается с альбумином и это связывание обратно пропорционально концентрации: например, при концентрации препарата в сыворотке крови менее 100 мг/л связывание цефтриаксона с белками составляет 95%, а при концентрации 300 мг/л — только 85%. Благодаря низкому содержанию альбуминов в интерстициальной жидкости концентрация цефтриаксона в ней выше, чем в сыворотке крови.

Период полувыведения у здоровых взрослых составляет около 8 часов. У младенцев младше 1 месяца и у пожилых людей старше 75 лет средний период полувыведения примерно вдвое длиннее. У взрослых 50 — 60% цефтриаксона выделяется в неизмененном виде с мочой, а 40 — 50% — также в неизмененном виде с желчью. Под влиянием кишечной микрофлоры цефтриаксон превращается в неактивный метаболит. У новорожденных около 70% введенной дозы выделяется почками. При умеренной почечной недостаточности, при патологии печени у взрослых фармакокинетика цефтриаксона почти не изменяется, период полувыведения удлиняется незначительно. Если функция почек нарушена, увеличивается выделение с желчью, а если имеет место патология печени, то усиливается выделение цефтриаксона почками.