Киев (адрес не указан)
Доступно в 377 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
211,60
Экономия при брони: -25,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
211,63
Экономия при брони: -7,74 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
198,58
Экономия при брони: -12,63 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
195,78
Экономия при брони: -9,83 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
195,79
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
225,61
Экономия при брони: -7,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
217,99
Экономия при брони: -10,03 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
223,39
Экономия при брони: -10,46 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -27,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
211,60
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
219,21
Экономия при брони: -9,26 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
221,73
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
197,81
Экономия при брони: -11,97 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
211,62
Экономия при брони: -6,35 грн