Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
219,40
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
219,54
Экономия при брони: -12,68 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
216,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
195,21
Экономия при брони: -10,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
227,10
Экономия при брони: -13,17 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
225,51
Экономия при брони: -12,58 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
223,00
Экономия при брони: -12,06 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
213,02
Экономия при брони: -10,04 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
222,86
Экономия при брони: -9,93 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
219,40
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
225,58
Экономия при брони: -12,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
223,14
Экономия при брони: -10,21 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
223,97
Экономия при брони: -11,04 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
216,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
226,65
Экономия при брони: -12,72 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
222,43
Экономия при брони: -9,50 грн