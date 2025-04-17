Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
219,40
Экономия при брони: -24,70 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
211,64
Экономия при брони: -6,35 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,10
Экономия при брони: -19,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
230,23
Экономия при брони: -15,31 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,10
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
226,07
Экономия при брони: -13,14 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,10
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
210,63
Экономия при брони: -8,74 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
219,40
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
207,40
Экономия при брони: -9,39 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
226,70
Экономия при брони: -14,76 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
219,40
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
201,25
Экономия при брони: -7,32 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
212,55
Экономия при брони: -7,58 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
199,92
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
201,10
Экономия при брони: -8,07 грн