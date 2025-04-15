Львов (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
215,40 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
227,07
Экономия при брони: -10,16 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
219,70
Экономия при брони: -25,00 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
219,40
Экономия при брони: -33,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
215,30
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
219,00
Экономия при брони: -13,13 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
225,15
Экономия при брони: -12,22 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
218,90
Экономия при брони: -24,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
215,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
215,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
219,40
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
227,06
Экономия при брони: -13,13 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,10
Экономия при брони: -19,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
215,40
Экономия при брони: -20,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
219,40
Экономия при брони: -24,70 грн