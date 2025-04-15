Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
196,49
Экономия при брони: -8,46 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
202,08
Экономия при брони: -10,14 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
216,80
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
216,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,10 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
215,30
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
206,82
Экономия при брони: -7,92 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
198,83
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
193,55
Экономия при брони: -15,06 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
224,36
Экономия при брони: -11,43 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
203,27
Экономия при брони: -15,55 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
199,98
Экономия при брони: -21,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
211,57
Экономия при брони: -19,62 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,10 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
195,68
Экономия при брони: -7,65 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,10 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,10 грн