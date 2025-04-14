Харьков (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
226,58
Экономия при брони: -8,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
227,98
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
215,30
Экономия при брони: -29,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -27,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
209,57
Экономия при брони: -13,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
224,95
Экономия при брони: -11,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
226,74
Экономия при брони: -13,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
229,00
Экономия при брони: -14,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
228,19
Экономия при брони: -15,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
228,98
Экономия при брони: -16,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
209,22
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
221,67
Экономия при брони: -8,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,10
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
219,77
Экономия при брони: -15,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
217,92
Экономия при брони: -10,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
215,65
Экономия при брони: -14,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
207,26
Экономия при брони: -10,95 грн