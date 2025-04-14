Одесса (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
195,93
Экономия при брони: -9,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
222,22
Экономия при брони: -9,29 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
218,20
Экономия при брони: -10,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
199,20
Экономия при брони: -8,16 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
207,56
Экономия при брони: -10,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
210,27
Экономия при брони: -13,36 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
196,40
Экономия при брони: -8,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
229,71
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
206,31
Экономия при брони: -14,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
203,06
Экономия при брони: -8,04 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
223,12
Экономия при брони: -10,19 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
203,07
Экономия при брони: -9,14 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
232,84
Экономия при брони: -14,93 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
200,67
Экономия при брони: -11,72 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
210,38
Экономия при брони: -11,38 грн