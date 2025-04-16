Николаев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
208,80
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
220,35
Экономия при брони: -12,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
225,88
Экономия при брони: -12,95 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
209,10
Экономия при брони: -14,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
204,07
Экономия при брони: -13,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
197,27
Экономия при брони: -11,32 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
196,21
Экономия при брони: -8,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
211,60
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
215,46
Экономия при брони: -12,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
216,71
Экономия при брони: -8,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
218,99
Экономия при брони: -11,13 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
221,89
Экономия при брони: -14,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
214,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
194,88
Экономия при брони: -6,82 грн