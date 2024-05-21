комбинированный поливитаминный препарат, содержащий также минеральные вещества и микроэлементы. Витамин A играет важную роль в процессах зрения, дифференцировке и росте клеток, в функционировании иммунной системы.

Бетакаротен является важным антиоксидантом.

Витамин B 1 — кофермент в процессах энергетического обмена, необходим для функционирования периферической нервной системы, участвует в регуляции аппетита и поддержании мышечного тонуса.

Витамин B 2 является составной частью флавоноидных ферментов, пигмента сетчатки, активирует витамин B 6 , принимает участие в адренокортикальном метаболизме.

Витамин B 3 является коферментом в процессах клеточного дыхания (НАД, НАДФ), необходим для роста, оказывает гипохолестеринемическое действие.

Витамин B 5 относится к простетической группе кофермента А (КoA) и ACP.

Витамин B 6 в качестве кофермента обеспечивает функционирование ферментных систем белкового и углеводного обмена, а также метаболизма белков.

Витамин B 12 — жизненно необходимый элемент метаболизма ДНК, клеточной дифференциации и репликации (клетки спинного мозга, нервная ткань, клетки кожи), играет основную роль в нормальном метаболизме гомоцистеина.

Витамин C — основной внеклеточный антиоксидант, принимает участие в образовании гема и дентина, незаменимый фактор в соединительной ткани, принимает участие в процессе всасывания железа из потребляемой пищи, необходим для метаболизма тирозина, триптофана, фолиевой кислоты.

Витамин D 3 — основной гормон в метаболизме костной ткани, обладает иммуномодулирующими свойствами, необходим для функционирования эндокринной системы.

Витамин E — основной внеклеточный антиоксидант, важный элемент в клеточном дыхании, в метаболизме эритроцитов и ДНК.

Фолиевая кислота играет одну из основных ролей в метаболизме ДНК и РНК, образовании гема, поддержании нормального уровня гомоцистеина, преобразовании никотиновой кислоты.

Биотин принимает участие в реакциях карбоксилирования, декарбоксилирования и деаминирования метаболизма белков и углеводов.

Рутин (рутозид) оказывает антиоксидантное действие, снижает проницаемость сосудистой стенки.

Витамин K 1 необходим для поддержания структурной целостности костной ткани, является катализатором реакции гамма-карбоксилирования и таким образом играет важную роль в образовании факторов свертывания крови и остеокальцина.

ПАБК участвует в метаболизме фолиевой кислоты.

Лютеин оказывает антиатерогенное действие, необходим для профилактики старческой катаракты и старческой дегенерации желтого пятна.

Ликопин — антиоксидант, играет основную роль в защите организма от действия свободных радикалов, профилактике злокачественных новообразований.

Бор опосредованно принимает участие в метаболизме костной ткани, а также в функциях некоторых ферментов, таких как алкогольдегидрогеназа, химотрипсин.

Кальций — основной структурный элемент костей и зубов, внутриклеточный преобразователь сигналов во многих тканях, включая ЦНС, эндокринную систему и мышечную ткань.

Фосфор — основной структурный элемент костей и зубов, участвует в метаболизме белков, жиров и углеводов.

Хром принимает участие в углеводном обмене (инсулин), стабилизирует РНК.

Медь — основной элемент в антиоксидантной защите, метаболизме соединительных тканей и регуляции синтеза оксида азота.

Йод — структурный элемент гормонов щитовидной железы.

Железо — структурный элемент гемоглобина, принимает участие в функционировании некоторых ферментов, например антиоксидантной защитной системы.

Магний — основной элемент костной ткани, является внутриклеточным преобразователем сигналов, например в сердечно-сосудистой и нервной системах.

Марганец участвует в системе антиоксидантной защиты, регуляции метаболизма аминокислот и жиров, а также в цикле Кребса.

Молибден участвует в метаболизме ДНК и РНК, катализирует разложение S-аминокислот.

Селен играет основную роль в антиоксидантной защите и метаболизме гормонов щитовидной железы.

Ванадий участвует в метаболизме углеводов.

Цинк имеет важное значение в качестве кофермента ферментных систем в метаболизме ДНК, РНК, углеводов и белков, обладает иммуномодулирующими свойствами, является антиоксидантом.