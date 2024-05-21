АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX) (170164) - инструкция по применению Диетические добавки
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АКТИВАЛ МАКС инструкция по применению
Фармакологические свойства
комбинированный поливитаминный препарат, содержащий также минеральные вещества и микроэлементы. Витамин A играет важную роль в процессах зрения, дифференцировке и росте клеток, в функционировании иммунной системы.
Бетакаротен является важным антиоксидантом.
Витамин B1 — кофермент в процессах энергетического обмена, необходим для функционирования периферической нервной системы, участвует в регуляции аппетита и поддержании мышечного тонуса.
Витамин B2 является составной частью флавоноидных ферментов, пигмента сетчатки, активирует витамин B6, принимает участие в адренокортикальном метаболизме.
Витамин B3 является коферментом в процессах клеточного дыхания (НАД, НАДФ), необходим для роста, оказывает гипохолестеринемическое действие.
Витамин B5 относится к простетической группе кофермента А (КoA) и ACP.
Витамин B6 в качестве кофермента обеспечивает функционирование ферментных систем белкового и углеводного обмена, а также метаболизма белков.
Витамин B12 — жизненно необходимый элемент метаболизма ДНК, клеточной дифференциации и репликации (клетки спинного мозга, нервная ткань, клетки кожи), играет основную роль в нормальном метаболизме гомоцистеина.
Витамин C — основной внеклеточный антиоксидант, принимает участие в образовании гема и дентина, незаменимый фактор в соединительной ткани, принимает участие в процессе всасывания железа из потребляемой пищи, необходим для метаболизма тирозина, триптофана, фолиевой кислоты.
Витамин D3 — основной гормон в метаболизме костной ткани, обладает иммуномодулирующими свойствами, необходим для функционирования эндокринной системы.
Витамин E — основной внеклеточный антиоксидант, важный элемент в клеточном дыхании, в метаболизме эритроцитов и ДНК.
Фолиевая кислота играет одну из основных ролей в метаболизме ДНК и РНК, образовании гема, поддержании нормального уровня гомоцистеина, преобразовании никотиновой кислоты.
Биотин принимает участие в реакциях карбоксилирования, декарбоксилирования и деаминирования метаболизма белков и углеводов.
Рутин (рутозид) оказывает антиоксидантное действие, снижает проницаемость сосудистой стенки.
Витамин K1 необходим для поддержания структурной целостности костной ткани, является катализатором реакции гамма-карбоксилирования и таким образом играет важную роль в образовании факторов свертывания крови и остеокальцина.
ПАБК участвует в метаболизме фолиевой кислоты.
Лютеин оказывает антиатерогенное действие, необходим для профилактики старческой катаракты и старческой дегенерации желтого пятна.
Ликопин — антиоксидант, играет основную роль в защите организма от действия свободных радикалов, профилактике злокачественных новообразований.
Бор опосредованно принимает участие в метаболизме костной ткани, а также в функциях некоторых ферментов, таких как алкогольдегидрогеназа, химотрипсин.
Кальций — основной структурный элемент костей и зубов, внутриклеточный преобразователь сигналов во многих тканях, включая ЦНС, эндокринную систему и мышечную ткань.
Фосфор — основной структурный элемент костей и зубов, участвует в метаболизме белков, жиров и углеводов.
Хром принимает участие в углеводном обмене (инсулин), стабилизирует РНК.
Медь — основной элемент в антиоксидантной защите, метаболизме соединительных тканей и регуляции синтеза оксида азота.
Йод — структурный элемент гормонов щитовидной железы.
Железо — структурный элемент гемоглобина, принимает участие в функционировании некоторых ферментов, например антиоксидантной защитной системы.
Магний — основной элемент костной ткани, является внутриклеточным преобразователем сигналов, например в сердечно-сосудистой и нервной системах.
Марганец участвует в системе антиоксидантной защиты, регуляции метаболизма аминокислот и жиров, а также в цикле Кребса.
Молибден участвует в метаболизме ДНК и РНК, катализирует разложение S-аминокислот.
Селен играет основную роль в антиоксидантной защите и метаболизме гормонов щитовидной железы.
Ванадий участвует в метаболизме углеводов.
Цинк имеет важное значение в качестве кофермента ферментных систем в метаболизме ДНК, РНК, углеводов и белков, обладает иммуномодулирующими свойствами, является антиоксидантом.
Рекомендации по употреблению
для обеспечения организма необходимыми витаминами, минеральными веществами и микроэлементами. Приемом препарата можно предотвратить состояния дефицита последних, вызванных несбалансированным питанием (например ограничительная диета, вегетарианское питание), повышенным выделением (например хроническая диарея), нарушениями всасывания, применением некоторых препаратов (контрацептивы, некоторые антибиотики, химиотерапевтические средства), повышенной потребностью в них (значительные физические и умственные нагрузки, заболевания, травмы, послеоперационный период, рецидивирующие инфекционные заболевания, острые респираторные инфекции и грипп), а также устранить симптомы, указывающие на их дефицит (например повышенная утомляемость, в том числе весной, отсутствие аппетита, слабость).
Применение АКТИВАЛ МАКС
обычная доза для взрослых — по 1 таблетке в сутки. Таблетку целесообразно принимать после еды целиком, запивая небольшим количеством жидкости. При состояниях, когда необходимо применение препарата, а также в случае инфекции лекарственное средство рекомендовано принимать длительно.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение функции почек, гипертиреоз, гипервитаминоз A и/или D, гиперкальциемия, гемохроматоз, гемосидероз, болезнь Вильсона, детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные эффекты
очень редко возможны реакции гиперчувствительности (экзема, крапивница, зуд). В таких случаях применение препарата необходимо прекратить.
Особые указания
препарат не влияет на способность к управлению транспорными средствами и механизмами.
Взаимодействия
следует соблюдать осторожность при одновременном применении с препаратами, содержащими витамины A, D, E и K, ретиноиды и микроэлементы, из-за возможности их передозировки.
При одновременном применении препарата Активал Макс и антацидов или фторхинолонов, тетрациклина, фенитоина, пеницилламина, бифосфонатов необходимо соблюдать интервал в 2 ч между приемами (возможно нарушение всасывания).
Необходим врачебный контроль при одновременном приеме со следующими препаратами: непрямые антикоагулянты кумаринового типа, препараты леводопы (витамин B6 даже в низких дозах способен снижать эффективность леводопы), антагонисты фолиевой кислоты (из-за возможного ослабления действия), левотироксин (из-за содержания неорганического йода).
Передозировка
при применении в дозе, многократно превышающей рекомендуемую, могут развиваться желудочно-кишечные расстройства; в редких случаях — реакции гиперчувствительности.
Условия хранения
в сухом месте при температуре до 25 °C.