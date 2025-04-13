АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,00
Экономия при брони: -31,00 грн
В городах рядом
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 37 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
424,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Бажаемо здоровья
Полтава, ул. Гожулянская, 20-Б
298.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Полтава, ул. Европейская, 21
303.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
484,14
Экономия при брони: -19,47 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
349.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
446,79
Экономия при брони: -22,92 грн
Аптека копейка
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
357.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
454,04
Экономия при брони: -26,19 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Каменское, просп. Свободы, 30
365.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
453,66
Экономия при брони: -20,83 грн
Аптека низких цен
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
365.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
454,55
Экономия при брони: -26,70 грн
Бажаемо здоровья
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
373.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека низких цен
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
409.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
445,19
Экономия при брони: -17,04 грн
Аптека низких цен
Харьков, просп. Байрона, 23/1
413.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
449,10
Экономия при брони: -20,95 грн