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АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)
АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)
Львов
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Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
467.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
475.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
475.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
476.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-53,00 грн
404,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3
477.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,00
Экономия при брони:
-31,00 грн
411,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 30 мин
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
488.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,00
Экономия при брони:
-31,00 грн
411,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
582.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони:
-37,00 грн
394,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 30 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
616.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
424,00
Экономия при брони:
-43,00 грн
381,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Одесса, бульв. Итальянский, 11
623.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
394,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
714.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
720.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,10
Экономия при брони:
-18,23 грн
423,87
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Полтава, ул. Гожулянская, 20-Б
752.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
432,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
757.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
490,21
Экономия при брони:
-25,54 грн
464,67
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
778.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
458,42
Экономия при брони:
-30,57 грн
427,85
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 30 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
778.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
427,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
783.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
456,71
Экономия при брони:
-23,88 грн
432,83
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
783.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,49
Экономия при брони:
-24,64 грн
427,85
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
790.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
394,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
813.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-53,00 грн
404,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 30 мин
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
836.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
455,22
Экономия при брони:
-55,76 грн
399,46
грн
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