АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
424,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
265.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,10
Экономия при брони: -18,23 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
361.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
455,22
Экономия при брони: -55,76 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
367.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,65
Экономия при брони: -26,79 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
368.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
450,43
Экономия при брони: -22,58 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека низких цен
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
370.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,49
Экономия при брони: -24,64 грн
Аптека низких цен
Каменское, просп. Свободы, 30
371.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
456,71
Экономия при брони: -23,88 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Бажаемо здоровья
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
372.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
374.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
458,42
Экономия при брони: -30,57 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
393.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
435.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -46,00 грн