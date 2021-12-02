Киев
Производители на букву “B”

Beres Pharmaceuticals Ltd29 препаратов

29 препаратов
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БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА
Капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
от 338,82 грн
в 491 аптеке
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Береш® Магний плюс B6
Береш® Магний плюс B6
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
от 242,96 грн
в 438 аптеках
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Капли Береш Плюс®
Капли Береш Плюс®
Капли оральные флакон 100 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
от 528,00 грн
в 367 аптеках
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Капли Береш Плюс®
Капли Береш Плюс®
Капли оральные флакон 30 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
от 218,90 грн
в 358 аптеках
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БЕРЕШ ПРОБИО6
БЕРЕШ ПРОБИО6
Капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
от 188,48 грн
в 289 аптеках
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АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ
Таблетки жевательные № 60+20 №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
от 502,50 грн
в 284 аптеках
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Капли Береш Плюс®
Капли Береш Плюс®
Капли оральные флакон 30 мл №4
Beres Pharmaceuticals Ltd
от 617,52 грн
в 5 аптеках
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АКТИВАЛ МАКС
АКТИВАЛ МАКС
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
от 411,00 грн
в 5 аптеках
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АКТИВАЛ 50+
АКТИВАЛ 50+
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
от 234,80 грн
в 3 аптеках других городов
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БЕРЕШ ВИТАМИН C 1000
БЕРЕШ ВИТАМИН C 1000
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг №10
Beres Pharmaceuticals Ltd
от 37,66 грн
в 1 аптеке других городов
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Береш® Кальций плюс D3
Береш® Кальций плюс D3
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
от 167,09 грн
в 1 аптеке других городов
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БЕРЕШ ВИТА-D3 КИД
БЕРЕШ ВИТА-D3 КИД
Таблетки для жевания 800 ме №50
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
Береш® Кальций плюс D3
Береш® Кальций плюс D3
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
БЕРЕШ КОЭНЗИМ Q10
БЕРЕШ КОЭНЗИМ Q10
Таблетки 60 мг №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
БЕРЕШ МАГНИЙ 250 мг
БЕРЕШ МАГНИЙ 250 мг
Таблетки №10
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
БЕРЕШ ОМЕГА-3 КАРДИОВИТ
БЕРЕШ ОМЕГА-3 КАРДИОВИТ
Капсулы №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
БЕРЕШ ПОРЦЕРО ФОРТЕ+ D3
БЕРЕШ ПОРЦЕРО ФОРТЕ+ D3
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
БЕРЕШ ГЕМО ВИТАЛ
БЕРЕШ ГЕМО ВИТАЛ
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ
БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
БЕРЕШ ВИТАМИН C 500
БЕРЕШ ВИТАМИН C 500
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
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