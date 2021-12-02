Киев
Производители на букву “B”
Beres Pharmaceuticals Ltd
29 препаратов
29 препаратов
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Полное название
Представительство в Украине
Адрес
02068, Киев, ул. Драгоманова, 31-В, офис 2
Телефон
(044) 507-25-73
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БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА
Капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
от
338,82
грн
в 491 аптеке
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Береш® Магний плюс B6
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
от
242,96
грн
в 438 аптеках
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Капли Береш Плюс®
Капли оральные флакон 100 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
от
528,00
грн
в 367 аптеках
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Капли Береш Плюс®
Капли оральные флакон 30 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
от
218,90
грн
в 358 аптеках
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БЕРЕШ ПРОБИО6
Капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
от
188,48
грн
в 289 аптеках
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АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ
Таблетки жевательные № 60+20 №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
от
502,50
грн
в 284 аптеках
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Капли Береш Плюс®
Капли оральные флакон 30 мл №4
Beres Pharmaceuticals Ltd
от
617,52
грн
в 5 аптеках
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АКТИВАЛ МАКС
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
от
411,00
грн
в 5 аптеках
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АКТИВАЛ 50+
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
от
234,80
грн
в 3 аптеках других городов
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БЕРЕШ ВИТАМИН C 1000
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг №10
Beres Pharmaceuticals Ltd
от
37,66
грн
в 1 аптеке других городов
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Береш® Кальций плюс D3
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
от
167,09
грн
в 1 аптеке других городов
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БЕРЕШ ВИТА-D3 КИД
Таблетки для жевания 800 ме №50
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
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Береш® Кальций плюс D3
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
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БЕРЕШ КОЭНЗИМ Q10
Таблетки 60 мг №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
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БЕРЕШ МАГНИЙ 250 мг
Таблетки №10
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
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БЕРЕШ ОМЕГА-3 КАРДИОВИТ
Капсулы №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
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БЕРЕШ ПОРЦЕРО ФОРТЕ+ D3
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
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БЕРЕШ ГЕМО ВИТАЛ
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
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БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
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БЕРЕШ ВИТАМИН C 500
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Beres Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
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