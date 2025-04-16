Киев
О товаре
Цены
АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)
АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
107.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
415,50
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
107.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
380,50
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
424,00
Экономия при брони:
-43,00 грн
381,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
250.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
448,33
Экономия при брони:
-48,87 грн
399,46
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,00
Экономия при брони:
-59,00 грн
393,00
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
256.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
453,29
Экономия при брони:
-27,43 грн
425,86
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
257.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
451,59
Экономия при брони:
-23,74 грн
427,85
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Экономия при брони:
-44,00 грн
393,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Экономия при брони:
-51,00 грн
386,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
263.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
450,12
Экономия при брони:
-22,27 грн
427,85
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
263.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,79
Экономия при брони:
-24,96 грн
432,83
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
264.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
384,50
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
267.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
445,14
Экономия при брони:
-17,29 грн
427,85
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
427,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони:
-37,00 грн
394,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
284.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 20-Б
349.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
417,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
351.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
496,23
Экономия при брони:
-31,56 грн
464,67
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
387.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
455,41
Экономия при брони:
-27,56 грн
427,85
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню