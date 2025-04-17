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АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)
АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)
Чернигов
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,00
Экономия при брони:
-31,00 грн
411,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,00
Экономия при брони:
-31,00 грн
411,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони:
-37,00 грн
394,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 20-Б
308.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
417,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
313.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
491,14
Экономия при брони:
-26,47 грн
464,67
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
424,00
Экономия при брони:
-43,00 грн
381,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
385.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,03
Экономия при брони:
-23,88 грн
428,15
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
390.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
444,11
Экономия при брони:
-15,96 грн
428,15
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
391.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
445,19
Экономия при брони:
-17,04 грн
428,15
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Амосова, 25
394.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
454,27
Экономия при брони:
-26,12 грн
428,15
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
395.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
453,01
Экономия при брони:
-25,16 грн
427,85
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
398.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,53
Экономия при брони:
-24,68 грн
427,85
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
427,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
407.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
454,97
Экономия при брони:
-22,14 грн
432,83
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
408.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
447,63
Экономия при брони:
-19,78 грн
427,85
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
415.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
386,00
грн
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