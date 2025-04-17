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АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)
АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)
Винница
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Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
202.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,00
Экономия при брони:
-31,00 грн
411,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
202.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
203.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
218.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,00
Экономия при брони:
-31,00 грн
411,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
260.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони:
-37,00 грн
394,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
286.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
424,00
Экономия при брони:
-43,00 грн
381,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
348.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
415,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
350.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
380,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
385.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 20-Б
435.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
417,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
439.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
496,23
Экономия при брони:
-31,56 грн
464,67
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
449.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
445,14
Экономия при брони:
-17,29 грн
427,85
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
449.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
427,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
454.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,79
Экономия при брони:
-24,96 грн
432,83
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
454.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
450,12
Экономия при брони:
-22,27 грн
427,85
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
460.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
384,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
484.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони:
-46,00 грн
411,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
506.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,00
Экономия при брони:
-59,00 грн
393,00
грн
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