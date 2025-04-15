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АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)

АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
450,81
Экономия при брони: -22,96 грн
427,85 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
440,93
Экономия при брони: -15,07 грн
425,86 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,00
Экономия при брони: -59,00 грн
393,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Экономия при брони: -44,00 грн
393,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Экономия при брони: -44,00 грн
393,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
448,24
Экономия при брони: -48,78 грн
399,46 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -46,00 грн
411,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
77.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
381,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
84.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
458,21
Экономия при брони: -30,36 грн
427,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
84.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,66
Экономия при брони: -19,83 грн
432,83 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони: -4,00 грн
427,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
94.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
453,91
Экономия при брони: -26,06 грн
427,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
128.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
444,74
Экономия при брони: -20,87 грн
423,87 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -46,00 грн
411,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
141.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,62
Экономия при брони: -24,77 грн
427,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
143.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
447,67
Экономия при брони: -19,82 грн
427,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
198.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
498,66
Экономия при брони: -33,99 грн
464,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 20-Б
201.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
413,50 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
424,00
Экономия при брони: -43,00 грн
381,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
246.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,93
Экономия при брони: -29,78 грн
428,15 грн
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