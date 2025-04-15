АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
450,81
Экономия при брони: -22,96 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
440,93
Экономия при брони: -15,07 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
448,24
Экономия при брони: -48,78 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Бажаемо здоровья
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
77.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
84.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
458,21
Экономия при брони: -30,36 грн
Аптека низких цен
Каменское, просп. Свободы, 30
84.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,66
Экономия при брони: -19,83 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
94.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
453,91
Экономия при брони: -26,06 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
128.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
444,74
Экономия при брони: -20,87 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека низких цен
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
141.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,62
Экономия при брони: -24,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
143.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
447,67
Экономия при брони: -19,82 грн
Аптека копейка
Полтава, ул. Европейская, 21
198.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
498,66
Экономия при брони: -33,99 грн
Бажаемо здоровья
Полтава, ул. Гожулянская, 20-Б
201.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
424,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека низких цен
Харьков, просп. Байрона, 23/1
246.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,93
Экономия при брони: -29,78 грн