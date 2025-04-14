АКТИВАЛ МАКС (ACTIVAL MAX)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
3.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Независимости, 36
4.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, просп. Науки, 8-А
7.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Соборная, 2
7.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
10.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
20.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
26.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,49
Экономия при брони: -24,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
26.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
456,71
Экономия при брони: -23,88 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
32.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
458,42
Экономия при брони: -30,57 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
70.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,65
Экономия при брони: -26,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
70.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
450,43
Экономия при брони: -22,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
71.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
455,22
Экономия при брони: -55,76 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
108.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,02
Экономия при брони: -24,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
110.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
451,37
Экономия при брони: -23,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
124.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,10
Экономия при брони: -18,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
128.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
490,21
Экономия при брони: -25,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 20-Б
131.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
190.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
456,29
Экономия при брони: -28,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
193.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
451,00
Экономия при брони: -22,85 грн