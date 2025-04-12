Новорапид® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Новорапид Флекспен инструкция по применению
Состав
Инсулин аспарт - 100 ЕД/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. НовоРапид ФлексПен — аналог короткодействующего человеческого инсулина.
Действие препарата НовоРапид ФлексПен наступает раньше, чем при введении растворимого человеческого инсулина, при этом уровень глюкозы в крови становится ниже в течение первых 4 ч после приема пищи. При п/к введении длительность действия препарата НовоРапид ФлексПен меньше по сравнению с растворимым человеческим инсулином и его начало наступает через 10–20 мин после введения. Максимальный эффект развивается между 1 и 3 ч после инъекции. Длительность действия — 3–5 ч.
При расчете дозы в молях инсулин аспарт эквипотенциален растворимому человеческому инсулину.
Взрослые. В клинических исследованиях у больных сахарным диабетом I типа было показано, что при применении препарата НовоРапид ФлексПен уровень глюкозы после приема пищи ниже, чем при введении человеческого инсулина. В 2 долгосрочных открытых исследованиях пациентов с сахарным диабетом I типа приняло участие 1070 и 884 пациента соответственно. НовоРапид снижал гликозилированный гемоглобин на 0,12 и 0,15% по сравнению с растворимым человеческим инсулином, что имеет неясную клиническую значимость.
Лица пожилого возраста. В исследовании фармакодинамики и фармакокинетики инсулина аспарт и растворимого человеческого инсулина относительные различия значений показателей фармакодинамики у лиц пожилого возраста с сахарным диабетом II типа были такими же, как у практически здоровых лиц и больных диабетом в возрасте до 65 лет.
Дети и подростки. У детей при лечении препаратом НовоРапид эффективность длительного контроля уровня глюкозы в крови такая же, как и при лечении растворимым человеческим инсулином. В клиническом исследовании с участием детей в возрасте от 2 лет фармакодинамический профиль инсулина аспарт у детей и взрослых был одинаковым. Результаты клинических исследований больных сахарным диабетом I типа показали, что при применении инсулина аспарт риск развития гипогликемии в ночное время ниже по сравнению с растворимым человеческим инсулином; что касается частоты случаев гипогликемии в течение дня, то существенных отличий не выявили.
Период беременности. В клинических исследованиях, проведенных с участием 322 беременных с сахарным диабетом I типа, сравнивали безопасность и эффективность инсулина аспарт и человеческого инсулина. При этом не было выявлено какого-либо отрицательного влияния инсулина аспарт на беременную или плод/новорожденного по сравнению с растворимым человеческим инсулином. Кроме того, в исследовании, проведенном у 27 беременных с сахарным диабетом, был показан аналогичный уровень безопасности этих препаратов инсулина, а также значительное улучшение контроля уровня глюкозы после приема пищи в группе, в которой применяли инсулин аспарт.
Фармакокинетика. Замещение в препарате НовоРапид ФлексПен аминокислоты пролин в положении В-28 молекулы инсулина на аспарагиновую кислоту приводит к снижению образования гексамеров, которые формируются при введении растворимого человеческого инсулина. Следовательно, НовоРапид ФлексПен быстрее всасывается в кровоток из подкожной жировой клетчатки по сравнению с растворимым человеческим инсулином. Время достижения Сmax инсулина в крови в среднем составляет половину такового при инъекции растворимого человеческого инсулина.
Сmax инсулина в крови больных сахарным диабетом I типа 492±256 пмоль/л достигается через 40 мин после п/к введения препарата НовоРапид ФлексПен из расчета 0,15 ЕД/кг массы тела. Уровень инсулина возвращается к исходному через 4–6 ч после введения. Интенсивность всасывания несколько ниже у пациентов с сахарным диабетом II типа. Поэтому Сmax инсулина у таких больных несколько ниже — 352±240 пмоль/л и достигается позже — в среднем через 60 мин. При введении препарата НовоРапид ФлексПен вариабельность времени достижения Сmax у одного и того же пациента существенно меньше, а вариабельность уровня Сmax — больше, чем при введении человеческого растворимого инсулина.
Дети и подростки. Фармакокинетику и фармакодинамику препарата НовоРапид ФлексПен исследовали у детей (2–6 и 6–12 лет) и подростков (13–17 лет) с сахарным диабетом I типа. Инсулин аспарт быстро всасывался у пациентов обеих возрастных групп, при этом время достижения Сmax в крови было таким же, как и у взрослых. Однако уровень Сmax был различным у детей разного возраста, что указывает на важность индивидуального подбора доз препарата НовоРапид ФлексПен.
Лица пожилого возраста. У больных сахарным диабетом II типа относительные различия значений показателей фармакокинетики между инсулином аспарт и растворимым человеческим инсулином были такими же, как у практически здоровых лиц и больных сахарным диабетом в возрасте до 65 лет. У больных старшей возрастной группы снижена скорость всасывания, о чем свидетельствует более длительное время достижения времени максимальной концентрации (tmax) инсулина — 82 мин, тогда как значения его Cmax были такими же, как у больных сахарным диабетом II типа в возрасте до 65 лет, и несколько ниже, чем у больных сахарным диабетом I типа.
Нарушения функции печени. У больных с нарушениями функции печени tmax увеличивалось до 85 мин (у лиц с нормальной функцией печени оно составляет 50 мин). Значения AUC, Cmax и CL/F у больных со сниженной функцией печени были такими же, как у лиц с нормальной функцией печени.
Нарушения функции почек. У 18 пациентов с различным состоянием функции почек (от нормального до тяжелой почечной недостаточности) определяли фармакокинетику инсулина аспарт после его однократного введения. При различном уровне клиренса креатинина не выявлено существенных различий значений AUC, Cmax и CL/F инсулина аспарт. Количество данных о больных с умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек было ограничено. Больных с почечной недостаточностью, находящихся на диализе, не обследовали.
Показания Новорапид Флекспен
лечение сахарного диабета у взрослых и детей в возрасте от 2 лет.
Применение Новорапид Флекспен
дозы. Дозирование препарата НовоРапид ФлексПен индивидуально и определяется врачом в соответствии с потребностями больного. Обычно НовоРапид ФлексПен применяют в сочетании с препаратами инсулина средней продолжительности или длительного действия, которые вводят как минимум 1 раз в сутки. Для достижения оптимального контроля гликемии рекомендуются мониторинг глюкозы крови и коррекция дозы инсулина.
Индивидуальная потребность в инсулине у взрослых и детей обычно составляет 0,5–1,0 ЕД/кг/сут. При кратности применения в соответствии с приемом пищи 50–70% потребности в инсулине удовлетворяется препаратом НовоРапид ФлексПен, а остальная — инсулинами средней продолжительности или длительного действия.
Коррекция дозы может быть необходима у пациентов при повышенной физической нагрузке, изменении диеты или при наличии сопутствующих заболеваний.
Вследствие быстрого начала действия НовоРапид ФлексПен следует вводить непосредственно перед или сразу после приема пищи при необходимости.
Особые популяции
Как и в случае применения других препаратов инсулина, у пациентов пожилого возраста и пациентов с нарушением функции почек или печени следует усилить мониторинг глюкозы и индивидуально корригировать дозу инсулина аспарт.
Дети
НовоРапид ФлексПен может иметь преимущество при применении у детей по сравнению с растворимым человеческим инсулином, когда необходимо быстрое начало действия. Например во время инъекций, связанных с приемом пищи.
Перевод с других препаратов инсулина
При переводе с других препаратов инсулина может потребоваться коррекция дозы препарата НовоРапид ФлексПен и дозы основного инсулина.
Применение препарата
НовоРапид ФлексПен вводят под кожу передней брюшной стенки, бедра, в область дельтовидной мышцы плеча или ягодиц. Места инъекций следует менять даже в пределах одного участка тела. Как и для всех инсулинов, п/к введение в переднюю брюшную стенку обеспечивает более быстрое всасывание, чем при введении в другие места. Как и для всех инсулинов, продолжительность действия варьирует в зависимости от дозы, места инъекции, интенсивности кровотока, температуры и уровня физической активности. Однако быстрое начало действия по сравнению с растворимым человеческим инсулином сохраняется, независимо от места инъекции.
Применение в инфузионных насосах
НовоРапид ФлексПен можно применять для длительного п/к введения с помощью соответствующих инфузионных насосов. Длительное п/к введение проводят в переднюю брюшную стенку. Места введения следует периодически менять.
При применении в инфузионных насосах НовоРапид ФлексПен нельзя смешивать с любыми другими препаратами инсулина. Больные, использующие насосные системы, должны пройти углубленный инструктаж по применению этих систем и использовать соответствующие емкости и трубки. Набор для инфузии (трубки и канюли) следует заменять в соответствии с требованиями инструкции, которая прилагается. Больные, применяющие НовоРапид ФлексПен в насосной системе, должны иметь в запасе инсулин, если система выйдет из строя.
Применение при в/в введении
При необходимости НовоРапид ФлексПен можно вводить в/в, эти инъекции может выполнять только врач. Инфузионные системы для в/в применения (полиэтиленовые инфузионные пакеты) с препаратом НовоРапид ФлексПен 100 ЕД/мл с концентрациями инсулина аспарт от 0,05 до 1,0 ЕД/мл в инфузионных р-рах 0,9% натрия хлорида, 5% глюкозы (декстрозы) или 10% глюкозы (декстрозы), содержащие 40 ммоль/л калия хлорида, стабильны при комнатной температуре в течение 24 ч. Несмотря на стабильность в течение этого времени, некоторое количество инсулина может быть вначале адсорбировано на внутренней поверхности инфузионного пакета. В течение инфузии инсулина необходим мониторинг глюкозы крови.
Инструкции по применению препарата НовоРапид ФлексПен
Не следует применять препарат в шприц-ручке:
- при аллергии (гиперчувствительность) к инсулину аспарт или любому другому компоненту препарата НовоРапид ФлексПен;
- при подозрении на развитие гипогликемии (низкий уровень глюкозы в крови);
- если шприц-ручка ФлексПен падала, повреждена или деформирована;
- если шприц-ручка хранилась неправильно или была заморожена;
- если р-р инсулина, содержащийся в ней, не является прозрачным и бесцветным.
До применения препарата НовоРапид ФлексПен
Перед применением препарата НовоРапид ФлексПен следует убедиться в правильности типа инсулина.
Всегда использовать новую иглу перед каждой инъекцией для предотвращения инфицирования.
Иглы и препарат НовоРапид ФлексПен следует использовать индивидуально.
Способ применения
НовоРапид ФлексПен предназначен для п/к инъекций или длительного введения с помощью инфузионных насосов. НовоРапид ФлексПен можно вводить в/в под строгим наблюдением врача. Никогда не следует вводить инсулин в вену быстро или в виде в/м инъекции.
Всегда следует менять место инъекции, даже при применении на одном участке тела, чтобы предотвратить образование инфильтрата. Лучшими местами для самостоятельного выполнения инъекций является передняя брюшная стенка в области талии, плечо или передняя часть бедра. Инсулин будет действовать быстрее, если вводить в области талии.
Пациенту следует регулярно контролировать уровень глюкозы в крови.
Особенности применения
Иглы и НовоРапид ФлексПен следует использовать индивидуально.
Картридж не следует заполнять повторно.
НовоРапид не следует применять, если р-р непрозрачный или бесцветный, или шприц-ручка была заморожена.
Пациента следует проинформировать о необходимости утилизации иглы после каждой инъекции.
НовоРапид можно применять в инфузионных насосах, как описано выше. Трубки, материалы внутренних частей которых изготовлены из полиэтилена или полиолефина, следует оценить на пригодность для использования с насосами.
В случае ургентной ситуации у пациентов, применяющих НовоРапид (госпитализация или неисправность шприц-ручки), НовоРапид можно извлечь из шприц-ручки ФлексПен с помощью инсулинового шприца на 100 ЕД.
Инструкции по использованию предварительно наполненной шприц-ручки НовоРапид ФлексПен
НовоРапид ФлексПен — это уникальная инсулиновая шприц-ручка с селектором дозы. Он позволяет выставить дозу от 1 до 60 ЕД инсулина с шагом в 1 ЕД. НовоРапид ФлексПен используется с иголками НовоФайн S длиной 8 мм или короче. Следует обращать внимание на маркировку S на упаковке игл. S — это обозначение коротких игл. Всегда следует иметь при себе запасную шприц-ручку на случай повреждения или потери шприц-ручки ФлексПен.
Подготовка НовоРапид ФлексПен к инъекции
Необходимо проверить по этикетке, что в шприц-ручке НовоРапид ФлексПен содержится необходимый тип инсулина.
1. Снимают колпачок со шприц-ручки.
Дезинфицируют резиновую мембрану тампоном со спиртом.
2. Удаляют защитную этикетку с новой одноразовой иглы НовоФайн S. Плотно навинчивают иглу на шприц-ручку НовоРапид ФлексПен.
3. Снимают большой внешний колпачок иглы. Запрещается его выбрасывать.
4. Снимают внутренний колпачок иглы и выбрасывают его.
Всегда следует использовать новую иглу перед каждой инъекцией, чтобы предотвратить инфицирование.
Не следует сгибать и повреждать иглу перед использованием.
Чтобы свести к минимуму риск случайного укола иглой, никогда опять не надевать на нее предварительно снятый внутренний колпачок.
Удаление воздуха из картриджа
При использовании шприц-ручки в игле и картридже может накапливаться небольшой объем воздуха. Чтобы предотвратить инъекции воздуха и обеспечить введение нужной дозы, необходимо проделать следующее:
1. Выставить 2 ЕД.
2. Удерживая НовоРапид ФлексПен вертикально иглой вверх, постучать осторожно пальцем по картриджу несколько раз, чтобы пузырьки воздуха собрались в верхней части картриджа.
3. Удерживая шприц-ручку вертикально иглой вверх, нажимают пусковую кнопку. При этом селектор дозы повернется до нулевого значения.
На кончике иглы должна появиться капля инсулина. Если этого не произойдет, следует заменить иглу и повторить эту процедуру не более 6 раз.
Если капля инсулина все же не появится, это указывает на то, что шприц-ручка испорчена и ею нельзя пользоваться.
Выставление дозы
Необходимо убедиться, что селектор дозы установлен на «0».
1. Выставить необходимую для введения дозу.
Выставленную дозу можно корригировать как в сторону повышения, так и снижения, вращением селектора дозы в соответствующем направлении. При вращении селектора в сторону снижения дозы необходимо следить за тем, чтобы случайно не нажать пусковую кнопку, так как это приведет к вытеканию инсулина.
Невозможно выставить дозу, превышающую количество ЕД, оставшееся в картридже.
Нельзя использовать для выставления дозы шкалу количества оставшегося инсулина.
Введение инсулина
Вводят иглу под кожу. Следует соблюдать технику выполнения инъекции, которой научили врач или медсестра.
1. Вводят дозу, надавливая до отказа на пусковую кнопку. При выполнении инъекции надавливают только на пусковую кнопку.
Вращение селектора дозы не приведет к введению инсулина.
2. Удерживают пусковую кнопку полностью нажатой, пока игла не будет извлечена из кожи. Иглу следует удерживать под кожей не менее 6 с. Это обеспечивает введение полной дозы.
Удаление иглы
1. Закрывают иглу большим внешним колпачком и осторожно прижимают его до упора, затем откручивают иглу. Осторожно отделяют иглу и надевают колпачок на шприц-ручку.
Следует удалять иглу после каждой инъекции и хранить ФлексПен без присоединенной иглы. В противном случае утечка через иглу может привести к введению некорректной дозы.
Медицинские работники, родственники и другие лица, оказывающие помощь больному, должны соблюдать общие правила техники безопасности при удалении и утилизации игл, чтобы избежать случайного укола иглой.
Использованную шприц-ручку утилизируют без иглы.
НовоРапид ФлексПен предназначен только для индивидуального использования.
Хранение и уход за шприц-ручкой
НовоРапид ФлексПен предназначен для точного и безопасного использования. Необходимо обращаться с ним осторожно. Если он падал или был деформирован, может возникнуть риск его повреждения и утечки инсулина.
Поверхность шприц-ручки НовоРапид ФлексПен можно почистить, протирая ее ватой, смоченной этиловым спиртом. Не погружать шприц-ручку в спирт, не мыть и не смазывать ее. Это может повредить механизм шприц-ручки.
Нельзя повторно заполнять НовоРапид ФлексПен.
Противопоказания
повышенная чувствительность к человеческому инсулину или какому-либо ингредиенту препарата; гипогликемия.
Побочные эффекты
побочные реакции, отмечаемые у больных, применяющих НовоРапид ФлексПен, в основном связаны с вводимой дозой препарата и являются проявлением фармакологического действия инсулина. Наиболее часто отмечаемый побочный эффект при инсулинотерапии — гипогликемия. Она может развиться, если доза значительно превышает потребность пациента в инсулине. Тяжелая гипогликемия может привести к потере сознания и/или судорогам с последующим временным или постоянным нарушением функции головного мозга и даже летальному исходу.
По результатам клинических исследований, а также данным, зарегистрированным после выведения препарата на рынок, частота возникновения тяжелой гипогликемии варьирует в различных группах пациентов и при различных режимах дозирования; частота случаев тяжелой гипогликемии у больных, получающих инсулин аспарт, такая же, как и у получающих человеческий инсулин.
Ниже приведена частота побочных реакций по классам систем органов, которые могут быть связаны с введением препарата НовоРапид ФлексПен.
По частоте возникновения эти реакции делятся на отмечаемые иногда (≥1/1000, ≤1/100) или редко (≥1/10 000, ≤1/1000). Отдельные спонтанные случаи были отнесены к выявляемым очень редко (≤1/10 000).
Со стороны иммунной системы
Иногда: крапивница, зуд, сыпь.
Очень редко: анафилактические реакции. Симптомы генерализованной гиперчувствительности: кожная сыпь, зуд, повышенное потоотделение, нарушения со стороны ЖКТ, ангионевротический отек, затрудненное дыхание, ускоренное сердцебиение и снижение АД. Эти реакции потенциально опасны для жизни.
Со стороны нервной системы
Редко: периферические нейропатии. Быстрое улучшение контроля уровня глюкозы в крови может обусловить обратимое состояние острой болевой нейропатии.
Нарушения зрения
Иногда: нарушения рефракции; диабетическая ретинопатия. Нарушения рефракции преходящего характера могут возникнуть в начале инсулинотерапии.
Длительное поддержание хорошего контроля гликемии снижает риск прогрессирования диабетической ретинопатии. Однако интенсификация инсулинотерапии для быстрого улучшения контроля гликемии может вызвать временное обострение диабетической ретинопатии.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Иногда: липодистрофии могут возникать в местах инъекций, если больной не меняет место инъекции в пределах одной области тела. Местная гиперчувствительность.
При введении инсулина в местах инъекций могут возникать кожные реакции (боль, покраснение, крапивница, воспаление, отек и зуд), которые обычно проходят при продолжении лечения.
Общие нарушения и реакции в местах инъекций
Иногда: отек, который может развиться в начале инсулинотерапии. Этот симптом обычно быстро проходит.
Особые указания
гипергликемия
Неадекватное дозирование или прекращение лечения (особенно при сахарном диабете I типа) могут привести к гипергликемии и диабетическому кетоацидозу. Обычно первые симптомы гипергликемии развиваются постепенно, в течение нескольких часов или суток. Они включают ощущение жажды, частое мочеиспускание, тошноту, рвоту, сонливость, покраснение и сухость кожи, сухость во рту, потерю аппетита, а также запах ацетона в выдыхаемом воздухе. При сахарном диабете I типа гипергликемия, которая не лечится, приводит к диабетическому кетоацидозу, который потенциально является смертельно опасным.
Перед перемещением в другой часовой пояс пациент должен получить у врача совет в связи с возможностью приема инсулина и еды в разное время.
Гипогликемия
Недоедание или незапланированная напряженная физическая нагрузка могут привести к гипогликемии.
Больные, у которых существенно улучшен контроль уровня глюкозы в крови благодаря интенсивной инсулинотерапии, могут отметить изменение привычных симптомов — предвестников гипогликемии, о чем их следует заранее предупредить. Обычно симптомы-предвестники могут исчезать у пациентов, длительно болеющих сахарным диабетом.
Следствием особенностей фармакодинамики быстродействующих аналогов инсулина возможно более быстрое развитие гипогликемии по сравнению с растворимым человеческим инсулином.
НовоРапид ФлексПен следует вводить непосредственно перед приемом пищи. Быстрое начало его действия следует учитывать при лечении больных, имеющих сопутствующие заболевания или принимающих препараты, замедляющие всасывание пищи в ЖКТ.
Сопутствующие заболевания, особенно инфекции и лихорадочные состояния, обычно повышают потребность больного в инсулине.
При переводе больных на другие типы или виды инсулина ранние симптомы — предвестники гипогликемии могут стать менее выраженными по сравнению с приемом предыдущего препарата инсулина.
Перевод с других препаратов инсулина
Переводить больного на другой тип или вид инсулина (например другая сила действия или производитель) следует под строгим медицинским контролем. Изменение инсулина может вызвать необходимость коррекции дозы инсулина. Больные, которые начали вводить НовоРапид ФлексПен, могут быть вынуждены увеличить количество инъекций или изменить дозу по сравнению с тем инсулином, который они обычно применяли.
Необходимость подбора дозы может возникнуть как при первом введении нового препарата, так и в течение первых нескольких недель или месяцев его применения.
Реакции в месте инъекции
Как и при применении любой инсулинотерапии, могут наблюдаться реакции в месте инъекции. Они включают боль, покраснение, крапивницу, воспаление, отек и зуд. Постоянная смена места инъекции может уменьшить выраженность или предупредить эти реакции. Реакции обычно исчезают через несколько дней или недель. В редких случаях реакции в месте введения могут требовать отмены препарата НовоРапид ФлексПен.
Применение в период беременности и кормления грудью
НовоРапид (инсулин аспарт) можно применять в период беременности. По данным 2 рандомизированных контролируемых клинических исследований, не выявлено какого-либо отрицательного влияния инсулина аспарт на беременную или плод/новорожденного по сравнению с человеческим инсулином (см. Фармакодинамика). Тщательный контроль и мониторинг уровня глюкозы в крови следует проводить у беременных с сахарным диабетом в течение всего периода беременности, а также у женщин, планирующих беременность. Потребность в инсулине обычно снижается в I триместр беременности и существенно возрастает во II и III триместр. После родов потребность в инсулине быстро возвращается к тому уровню, который отмечали до беременности. Ограничений относительно лечения сахарного диабета препаратом НовоРапид ФлексПен в период кормления грудью нет.
Лечение матери не представляет какого-либо риска для ребенка. Тем не менее может возникнуть необходимость в коррекции дозы.
Дети. НовоРапид ФлексПен применяют у детей в возрасте от 2 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Реакция пациента и его способность концентрировать внимание могут быть нарушены при гипогликемии. Это может стать фактором риска в ситуациях, когда эти способности приобретают особое значение (например при вождении автомобиля или управлении механизмами).
Больным следует рекомендовать принимать меры по профилактике гипогликемии, прежде чем сесть за руль. Это особенно важно для пациентов, у которых мало выражены или отсутствуют симптомы — предвестники гипогликемии, либо эпизоды гипогликемии возникают часто.
Взаимодействия
как известно, ряд лекарственных веществ оказывает влияние на обмен глюкозы, что следует учитывать при определении дозы инсулина.
Лекарственные средства, которые могут снижать потребность в инсулине: пероральные гипогликемизирующие средства, ингибиторы МАО, блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, салицилаты, анаболические стероиды, сульфаниламиды.
Лекарственные средства, которые могут повышать потребность в инсулине: пероральные контрацептивы, тиазиды, ГКС, тиреоидные гормоны, симпатомиметики, гормоны роста и даназол.
Октреотид/лантреотид может повышать или снижать потребность в инсулине.
Блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать симптомы гипогликемии.
Алкоголь может усиливать или уменьшать выраженность гипогликемического эффекта инсулина.
Несовместимость. Добавление некоторых лекарственных препаратов к инсулину может вызвать его разрушение, например препараты, содержащие тиолы или сульфиты.
Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами.
Исключением является НПХ-инсулин и р-ры для инфузий, описанные в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
Передозировка
хотя для инсулина не сформулировано специфического определения передозировки, после введения в дозах, которые превышают потребность больного в инсулине, может развиться гипогликемия.
Легкую гипогликемию можно устранять приемом внутрь глюкозы или сладких продуктов. Поэтому больным сахарным диабетом рекомендуют постоянно иметь при себе несколько кусочков сахара или сладости.
При тяжелой гипогликемии, когда пациент находится в бессознательном состоянии, необходимо в/м или п/к провести инъекцию глюкагона (0,5–1 мг), которую могут сделать лица, получившие соответствующую инструкцию. Медицинский работник может ввести больному глюкозу в/в. Глюкозу следует ввести в/в также в том случае, если пациент не реагирует на введение глюкагона в течение 10–15 мин. После того как больной придет в сознание, ему следует принять внутрь углеводы для предупреждения рецидива гипогликемии.
Условия хранения
неиспользованную шприц-ручку с препаратом НовоРапид ФлексПен следует хранить в холодильнике при температуре 2–8 °С (подальше от морозильной камеры). Не замораживать.
Используемую шприц-ручку с препаратом НовоРапид ФлексПен не следует хранить в холодильнике. Хранить при комнатной температуре (не выше 30 °С) до 4 нед. Для защиты от света хранить шприц-ручку с надетым колпачком, когда шприц-ручку не используют.