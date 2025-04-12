дозы. Дозирование препарата НовоРапид ФлексПен индивидуально и определяется врачом в соответствии с потребностями больного. Обычно НовоРапид ФлексПен применяют в сочетании с препаратами инсулина средней продолжительности или длительного действия, которые вводят как минимум 1 раз в сутки. Для достижения оптимального контроля гликемии рекомендуются мониторинг глюкозы крови и коррекция дозы инсулина.

Индивидуальная потребность в инсулине у взрослых и детей обычно составляет 0,5–1,0 ЕД/кг/сут. При кратности применения в соответствии с приемом пищи 50–70% потребности в инсулине удовлетворяется препаратом НовоРапид ФлексПен, а остальная — инсулинами средней продолжительности или длительного действия.

Коррекция дозы может быть необходима у пациентов при повышенной физической нагрузке, изменении диеты или при наличии сопутствующих заболеваний.

Вследствие быстрого начала действия НовоРапид ФлексПен следует вводить непосредственно перед или сразу после приема пищи при необходимости.

Особые популяции

Как и в случае применения других препаратов инсулина, у пациентов пожилого возраста и пациентов с нарушением функции почек или печени следует усилить мониторинг глюкозы и индивидуально корригировать дозу инсулина аспарт.

Дети

НовоРапид ФлексПен может иметь преимущество при применении у детей по сравнению с растворимым человеческим инсулином, когда необходимо быстрое начало действия. Например во время инъекций, связанных с приемом пищи.

Перевод с других препаратов инсулина

При переводе с других препаратов инсулина может потребоваться коррекция дозы препарата НовоРапид ФлексПен и дозы основного инсулина.

Применение препарата

НовоРапид ФлексПен вводят под кожу передней брюшной стенки, бедра, в область дельтовидной мышцы плеча или ягодиц. Места инъекций следует менять даже в пределах одного участка тела. Как и для всех инсулинов, п/к введение в переднюю брюшную стенку обеспечивает более быстрое всасывание, чем при введении в другие места. Как и для всех инсулинов, продолжительность действия варьирует в зависимости от дозы, места инъекции, интенсивности кровотока, температуры и уровня физической активности. Однако быстрое начало действия по сравнению с растворимым человеческим инсулином сохраняется, независимо от места инъекции.

Применение в инфузионных насосах

НовоРапид ФлексПен можно применять для длительного п/к введения с помощью соответствующих инфузионных насосов. Длительное п/к введение проводят в переднюю брюшную стенку. Места введения следует периодически менять.

При применении в инфузионных насосах НовоРапид ФлексПен нельзя смешивать с любыми другими препаратами инсулина. Больные, использующие насосные системы, должны пройти углубленный инструктаж по применению этих систем и использовать соответствующие емкости и трубки. Набор для инфузии (трубки и канюли) следует заменять в соответствии с требованиями инструкции, которая прилагается. Больные, применяющие НовоРапид ФлексПен в насосной системе, должны иметь в запасе инсулин, если система выйдет из строя.

Применение при в/в введении

При необходимости НовоРапид ФлексПен можно вводить в/в, эти инъекции может выполнять только врач. Инфузионные системы для в/в применения (полиэтиленовые инфузионные пакеты) с препаратом НовоРапид ФлексПен 100 ЕД/мл с концентрациями инсулина аспарт от 0,05 до 1,0 ЕД/мл в инфузионных р-рах 0,9% натрия хлорида, 5% глюкозы (декстрозы) или 10% глюкозы (декстрозы), содержащие 40 ммоль/л калия хлорида, стабильны при комнатной температуре в течение 24 ч. Несмотря на стабильность в течение этого времени, некоторое количество инсулина может быть вначале адсорбировано на внутренней поверхности инфузионного пакета. В течение инфузии инсулина необходим мониторинг глюкозы крови.

Инструкции по применению препарата НовоРапид ФлексПен

Не следует применять препарат в шприц-ручке:

при аллергии (гиперчувствительность) к инсулину аспарт или любому другому компоненту препарата НовоРапид ФлексПен;

при подозрении на развитие гипогликемии (низкий уровень глюкозы в крови);

если шприц-ручка ФлексПен падала, повреждена или деформирована;

если шприц-ручка хранилась неправильно или была заморожена;

если р-р инсулина, содержащийся в ней, не является прозрачным и бесцветным.

До применения препарата НовоРапид ФлексПен

Перед применением препарата НовоРапид ФлексПен следует убедиться в правильности типа инсулина.

Всегда использовать новую иглу перед каждой инъекцией для предотвращения инфицирования.

Иглы и препарат НовоРапид ФлексПен следует использовать индивидуально.

Способ применения

НовоРапид ФлексПен предназначен для п/к инъекций или длительного введения с помощью инфузионных насосов. НовоРапид ФлексПен можно вводить в/в под строгим наблюдением врача. Никогда не следует вводить инсулин в вену быстро или в виде в/м инъекции.

Всегда следует менять место инъекции, даже при применении на одном участке тела, чтобы предотвратить образование инфильтрата. Лучшими местами для самостоятельного выполнения инъекций является передняя брюшная стенка в области талии, плечо или передняя часть бедра. Инсулин будет действовать быстрее, если вводить в области талии.

Пациенту следует регулярно контролировать уровень глюкозы в крови.

Особенности применения

Иглы и НовоРапид ФлексПен следует использовать индивидуально.

Картридж не следует заполнять повторно.

НовоРапид не следует применять, если р-р непрозрачный или бесцветный, или шприц-ручка была заморожена.

Пациента следует проинформировать о необходимости утилизации иглы после каждой инъекции.

НовоРапид можно применять в инфузионных насосах, как описано выше. Трубки, материалы внутренних частей которых изготовлены из полиэтилена или полиолефина, следует оценить на пригодность для использования с насосами.

В случае ургентной ситуации у пациентов, применяющих НовоРапид (госпитализация или неисправность шприц-ручки), НовоРапид можно извлечь из шприц-ручки ФлексПен с помощью инсулинового шприца на 100 ЕД.

Инструкции по использованию предварительно наполненной шприц-ручки НовоРапид ФлексПен

НовоРапид ФлексПен — это уникальная инсулиновая шприц-ручка с селектором дозы. Он позволяет выставить дозу от 1 до 60 ЕД инсулина с шагом в 1 ЕД. НовоРапид ФлексПен используется с иголками НовоФайн S длиной 8 мм или короче. Следует обращать внимание на маркировку S на упаковке игл. S — это обозначение коротких игл. Всегда следует иметь при себе запасную шприц-ручку на случай повреждения или потери шприц-ручки ФлексПен.

Подготовка НовоРапид ФлексПен к инъекции

Необходимо проверить по этикетке, что в шприц-ручке НовоРапид ФлексПен содержится необходимый тип инсулина.

1. Снимают колпачок со шприц-ручки.

Дезинфицируют резиновую мембрану тампоном со спиртом.

2. Удаляют защитную этикетку с новой одноразовой иглы НовоФайн S. Плотно навинчивают иглу на шприц-ручку НовоРапид ФлексПен.

3. Снимают большой внешний колпачок иглы. Запрещается его выбрасывать.

4. Снимают внутренний колпачок иглы и выбрасывают его.

Всегда следует использовать новую иглу перед каждой инъекцией, чтобы предотвратить инфицирование.

Не следует сгибать и повреждать иглу перед использованием.

Чтобы свести к минимуму риск случайного укола иглой, никогда опять не надевать на нее предварительно снятый внутренний колпачок.

Удаление воздуха из картриджа

При использовании шприц-ручки в игле и картридже может накапливаться небольшой объем воздуха. Чтобы предотвратить инъекции воздуха и обеспечить введение нужной дозы, необходимо проделать следующее:

1. Выставить 2 ЕД.

2. Удерживая НовоРапид ФлексПен вертикально иглой вверх, постучать осторожно пальцем по картриджу несколько раз, чтобы пузырьки воздуха собрались в верхней части картриджа.

3. Удерживая шприц-ручку вертикально иглой вверх, нажимают пусковую кнопку. При этом селектор дозы повернется до нулевого значения.

На кончике иглы должна появиться капля инсулина. Если этого не произойдет, следует заменить иглу и повторить эту процедуру не более 6 раз.

Если капля инсулина все же не появится, это указывает на то, что шприц-ручка испорчена и ею нельзя пользоваться.

Выставление дозы

Необходимо убедиться, что селектор дозы установлен на «0».

1. Выставить необходимую для введения дозу.

Выставленную дозу можно корригировать как в сторону повышения, так и снижения, вращением селектора дозы в соответствующем направлении. При вращении селектора в сторону снижения дозы необходимо следить за тем, чтобы случайно не нажать пусковую кнопку, так как это приведет к вытеканию инсулина.

Невозможно выставить дозу, превышающую количество ЕД, оставшееся в картридже.

Нельзя использовать для выставления дозы шкалу количества оставшегося инсулина.

Введение инсулина

Вводят иглу под кожу. Следует соблюдать технику выполнения инъекции, которой научили врач или медсестра.

1. Вводят дозу, надавливая до отказа на пусковую кнопку. При выполнении инъекции надавливают только на пусковую кнопку.

Вращение селектора дозы не приведет к введению инсулина.

2. Удерживают пусковую кнопку полностью нажатой, пока игла не будет извлечена из кожи. Иглу следует удерживать под кожей не менее 6 с. Это обеспечивает введение полной дозы.

Удаление иглы

1. Закрывают иглу большим внешним колпачком и осторожно прижимают его до упора, затем откручивают иглу. Осторожно отделяют иглу и надевают колпачок на шприц-ручку.

Следует удалять иглу после каждой инъекции и хранить ФлексПен без присоединенной иглы. В противном случае утечка через иглу может привести к введению некорректной дозы.

Медицинские работники, родственники и другие лица, оказывающие помощь больному, должны соблюдать общие правила техники безопасности при удалении и утилизации игл, чтобы избежать случайного укола иглой.

Использованную шприц-ручку утилизируют без иглы.

НовоРапид ФлексПен предназначен только для индивидуального использования.

Хранение и уход за шприц-ручкой

НовоРапид ФлексПен предназначен для точного и безопасного использования. Необходимо обращаться с ним осторожно. Если он падал или был деформирован, может возникнуть риск его повреждения и утечки инсулина.

Поверхность шприц-ручки НовоРапид ФлексПен можно почистить, протирая ее ватой, смоченной этиловым спиртом. Не погружать шприц-ручку в спирт, не мыть и не смазывать ее. Это может повредить механизм шприц-ручки.

Нельзя повторно заполнять НовоРапид ФлексПен.