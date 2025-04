фармакодинамика. НовоРапид ФлексПен — аналог короткодействующего человеческого инсулина.

Действие препарата НовоРапид ФлексПен наступает раньше, чем при введении растворимого человеческого инсулина, при этом уровень глюкозы в крови становится ниже в течение первых 4 ч после приема пищи. При п/к введении длительность действия препарата НовоРапид ФлексПен меньше по сравнению с растворимым человеческим инсулином и его начало наступает через 10–20 мин после введения. Максимальный эффект развивается между 1 и 3 ч после инъекции. Длительность действия — 3–5 ч.

При расчете дозы в молях инсулин аспарт эквипотенциален растворимому человеческому инсулину.

Взрослые. В клинических исследованиях у больных сахарным диабетом I типа было показано, что при применении препарата НовоРапид ФлексПен уровень глюкозы после приема пищи ниже, чем при введении человеческого инсулина. В 2 долгосрочных открытых исследованиях пациентов с сахарным диабетом I типа приняло участие 1070 и 884 пациента соответственно. НовоРапид снижал гликозилированный гемоглобин на 0,12 и 0,15% по сравнению с растворимым человеческим инсулином, что имеет неясную клиническую значимость.

Лица пожилого возраста. В исследовании фармакодинамики и фармакокинетики инсулина аспарт и растворимого человеческого инсулина относительные различия значений показателей фармакодинамики у лиц пожилого возраста с сахарным диабетом II типа были такими же, как у практически здоровых лиц и больных диабетом в возрасте до 65 лет.

Дети и подростки. У детей при лечении препаратом НовоРапид эффективность длительного контроля уровня глюкозы в крови такая же, как и при лечении растворимым человеческим инсулином. В клиническом исследовании с участием детей в возрасте от 2 лет фармакодинамический профиль инсулина аспарт у детей и взрослых был одинаковым. Результаты клинических исследований больных сахарным диабетом I типа показали, что при применении инсулина аспарт риск развития гипогликемии в ночное время ниже по сравнению с растворимым человеческим инсулином; что касается частоты случаев гипогликемии в течение дня, то существенных отличий не выявили.

Период беременности. В клинических исследованиях, проведенных с участием 322 беременных с сахарным диабетом I типа, сравнивали безопасность и эффективность инсулина аспарт и человеческого инсулина. При этом не было выявлено какого-либо отрицательного влияния инсулина аспарт на беременную или плод/новорожденного по сравнению с растворимым человеческим инсулином. Кроме того, в исследовании, проведенном у 27 беременных с сахарным диабетом, был показан аналогичный уровень безопасности этих препаратов инсулина, а также значительное улучшение контроля уровня глюкозы после приема пищи в группе, в которой применяли инсулин аспарт.

Фармакокинетика. Замещение в препарате НовоРапид ФлексПен аминокислоты пролин в положении В-28 молекулы инсулина на аспарагиновую кислоту приводит к снижению образования гексамеров, которые формируются при введении растворимого человеческого инсулина. Следовательно, НовоРапид ФлексПен быстрее всасывается в кровоток из подкожной жировой клетчатки по сравнению с растворимым человеческим инсулином. Время достижения С max инсулина в крови в среднем составляет половину такового при инъекции растворимого человеческого инсулина.

С max инсулина в крови больных сахарным диабетом I типа 492±256 пмоль/л достигается через 40 мин после п/к введения препарата НовоРапид ФлексПен из расчета 0,15 ЕД/кг массы тела. Уровень инсулина возвращается к исходному через 4–6 ч после введения. Интенсивность всасывания несколько ниже у пациентов с сахарным диабетом II типа. Поэтому С max инсулина у таких больных несколько ниже — 352±240 пмоль/л и достигается позже — в среднем через 60 мин. При введении препарата НовоРапид ФлексПен вариабельность времени достижения С max у одного и того же пациента существенно меньше, а вариабельность уровня С max — больше, чем при введении человеческого растворимого инсулина.

Дети и подростки. Фармакокинетику и фармакодинамику препарата НовоРапид ФлексПен исследовали у детей (2–6 и 6–12 лет) и подростков (13–17 лет) с сахарным диабетом I типа. Инсулин аспарт быстро всасывался у пациентов обеих возрастных групп, при этом время достижения С max в крови было таким же, как и у взрослых. Однако уровень С max был различным у детей разного возраста, что указывает на важность индивидуального подбора доз препарата НовоРапид ФлексПен.

Лица пожилого возраста. У больных сахарным диабетом II типа относительные различия значений показателей фармакокинетики между инсулином аспарт и растворимым человеческим инсулином были такими же, как у практически здоровых лиц и больных сахарным диабетом в возрасте до 65 лет. У больных старшей возрастной группы снижена скорость всасывания, о чем свидетельствует более длительное время достижения времени максимальной концентрации (t max ) инсулина — 82 мин, тогда как значения его C max были такими же, как у больных сахарным диабетом II типа в возрасте до 65 лет, и несколько ниже, чем у больных сахарным диабетом I типа.

Нарушения функции печени. У больных с нарушениями функции печени t max увеличивалось до 85 мин (у лиц с нормальной функцией печени оно составляет 50 мин). Значения AUC, C max и CL/F у больных со сниженной функцией печени были такими же, как у лиц с нормальной функцией печени.

Нарушения функции почек. У 18 пациентов с различным состоянием функции почек (от нормального до тяжелой почечной недостаточности) определяли фармакокинетику инсулина аспарт после его однократного введения. При различном уровне клиренса креатинина не выявлено существенных различий значений AUC, C max и CL/F инсулина аспарт. Количество данных о больных с умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек было ограничено. Больных с почечной недостаточностью, находящихся на диализе, не обследовали.