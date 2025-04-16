Новорапид® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1203,40
Экономия при брони: -23,50 грн
1179,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1267,21
Экономия при брони: -81,49 грн
1185,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1155,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1260,07
Экономия при брони: -74,69 грн
1185,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1160,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1245,91
Экономия при брони: -81,35 грн
1164,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1264,03
Экономия при брони: -81,54 грн
1182,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1153,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
249,83
Экономия при брони: -12,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1203,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1229,86
Экономия при брони: -70,09 грн
1159,77 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1203,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1247,29
Экономия при брони: -62,13 грн
1185,16 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1203,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн