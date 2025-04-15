Новорапид® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Львов
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
943,92
Экономия при брони: -0,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1171,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80
Экономия при брони: -0,30 грн
1179,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 16 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1202,80
Экономия при брони: -23,30 грн
1179,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80
Экономия при брони: -0,30 грн
1179,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80
Экономия при брони: -0,30 грн
1179,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80
Экономия при брони: -0,30 грн
1179,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90
Экономия при брони: -0,40 грн
1179,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90
Экономия при брони: -0,40 грн
1179,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
943,84
Экономия при брони: -0,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80
Экономия при брони: -0,30 грн
1179,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90
Экономия при брони: -0,40 грн
1179,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80
Экономия при брони: -0,30 грн
1179,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Федьковича, 10
1.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90
Экономия при брони: -0,40 грн
1179,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1203,80
Экономия при брони: -24,30 грн
1179,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80
Экономия при брони: -0,30 грн
1179,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80
Экономия при брони: -0,30 грн
1179,50 грн