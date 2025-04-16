Новорапид® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1240,33
Экономия при брони: -46,32 грн
1194,01 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1144,55 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1134,25 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1179,80 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1259,00
Экономия при брони: -85,40 грн
1173,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1098,20 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
707,94
Экономия при брони: -0,06 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1128,15 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1179,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1246,38
Экономия при брони: -72,78 грн
1173,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1179,80 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1255,58
Экономия при брони: -81,98 грн
1173,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1149,55 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1233,99
Экономия при брони: -60,39 грн
1173,60 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1232,70
Экономия при брони: -59,10 грн
1173,60 грн