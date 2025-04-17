Новорапид® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1150,85 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1155,35 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1155,35 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1179,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1217,01
Экономия при брони: -56,71 грн
1160,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1215,24
Экономия при брони: -50,15 грн
1165,09 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1202,80
Экономия при брони: -23,00 грн
1179,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,80 грн