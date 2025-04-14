Новорапид® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
755,26
Экономия при брони: -57,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1221,61
Экономия при брони: -52,51 грн
1169,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1263,49
Экономия при брони: -81,54 грн
1181,95 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1225,74
Экономия при брони: -57,55 грн
1168,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1267,45
Экономия при брони: -84,55 грн
1182,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,49 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1239,73
Экономия при брони: -52,18 грн
1187,55 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1159,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1150,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1260,97
Экономия при брони: -78,42 грн
1182,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1245,32
Экономия при брони: -84,15 грн
1161,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1251,85
Экономия при брони: -67,44 грн
1184,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1154,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1258,88
Экономия при брони: -95,35 грн
1163,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1273,09
Экономия при брони: -87,77 грн
1185,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1281,85
Экономия при брони: -101,19 грн
1180,66 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1203,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн