Новорапид® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1144,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1237,01
Экономия при брони: -55,12 грн
1181,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1146,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1147,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1257,82
Экономия при брони: -86,32 грн
1171,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1171,95 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1150,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1145,80 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1164,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1252,86
Экономия при брони: -84,32 грн
1168,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1147,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1153,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1145,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1152,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1255,57
Экономия при брони: -72,56 грн
1183,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1145,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1248,85
Экономия при брони: -79,68 грн
1169,17 грн